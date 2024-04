”Ei pidä paikkaansa” – Veronkorotuksista leviää kansanedustajan mukaan väärä kuva

Kehysriihen päätösten jälkipuinnista on kansanedustaja ja eduskunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkosen (kok.) mukaan voinut jäädä kuva, että Suomen valtiontaloutta laitettaisiin nyt kuntoon veroastetta nostamalla.

– Se ei pidä paikkaansa. Iso kuva veropolitiikassa on näidenkin vaikeiden sopeutuspäätösten jälkeen se, että kokonaisveroaste pysyy suurin piirtein ennallaan. Kulutuksen ja haittojen verotus kiristyy, ja työn verotus ja liikenteestä kerättävä verotuotto kevenee. Julkisen talouden tilanne on niin surkea, ettei se mahdollista nettoveronkevennystä, eli kokonaisveroasteen laskua, Valkonen sanoo Verkkouutisille.

Valkonen muistuttaa, että pääosa yhteensä yhdeksän miljardin euron sopeutuksesta tehdään menopuolella, sillä veronkorotukset muodostavat vain noin 1,4 miljardin euron osuuden.

– 5,5 miljardia euroa on suoria menosäästöjä, mikä on historiallisen paljon. Kaksi miljardia euroa on työllistymistä tukevia rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoilla ja sosiaaliturvassa.

Yleisen arvonlisäveron kiristystä on arvosteltu siitä, että se iskee pienituloisiin. Yrittäjät ovat puolestaan huolestuneet, että ostajia siirtyy ulkomaiden verkkokauppaan. Valkonen toteaa, että arvonlisävero osuu kaikkiin kuluttajiin. Jos taas olisi verotettu työn tekemistä, se olisi heikentänyt ostovoimaa ja sitä kautta vähentänyt kulutusta.

– Kun taloustieteellistä tutkimusta katsoo, niin jos on pakko tehdä veronkiristyksiä, niitä suositellaan tehtävän kulutukseen ja haittoihin. Ylivertainen puoli arvonlisäverossa on se, että sillä saadaan kerättyä paljon verotuloja pienellä muutoksella, kun pohja on niin laaja.

– Kokoomuksessa kukaan ei rakasta veroja, paitsi ehkä haittaverotusta. Sopeutuksen tarpeen aiheuttaa se, että meillä on niin rajusti alijäämäinen ja velkaantuva talous, Valkonen jatkaa.

Veronkiristykset ovat olleet viimesijainen vaihtoehto, minkä vuoksi niitä ei hallitusohjelmassa ollut. Menoleikkauksilla ei kuitenkaan enää enempää olisi pystynyt tekemään, ja esimerkiksi sote-kustannusten hillintään pyrkivät säästöt ovat Valkosen mukaan kaikille hankalia.

Kehysriihen henkeä hän kiittelee hyväksi, ja vaikka kaikilla hallituspuolueilla luonnollisesti on omat painotuksensa, vakavia ristiriitoja ei syntynyt.

– Tosiasioita ei kuitenkaan pääse karkuun, joten vaikka päätökset olisivat epämiellyttäviä ja epäsuosittujakin, niin vastuuta täytyy kantaa. Vain talouskasvu mahdollistaa, toivottavasti jossain vaiheessa, verotason keventämisen.

– Velkakehitys täytyy saada hallintaan. Meidän täytyy palauttaa luottamus siihen, että Suomi hoitaa taloutensa. EU:n alijäämämenettely pitää välttää ja se iso riski, että Suomen luottoluokitus laskisi, mikä tarkoittaisi sitä, että korkomenot nousisivat ja velanhoito vaikeutuisi entisestään, Valkonen korostaa.

Puheet kilometriverosta ennenaikaisia

Liikenteestä kerätyt verot laskevat, kun ajoneuvokanta sähköistyy. Valkonen toteaa, että kehitys on ihan toivottua ja tavoiteltavaakin, koska samalla päästöt laskevat ja edetään kohti ilmastovelvoitteita.

Liikenteestä on kerätty noin kahdeksan miljardin euron verotulot vuosittain. Valkosen mukaan on selvää, että liikenteen verotuksen osalta on jossain vaiheessa tehtävä ratkaisu.

– Nythän on käynnistymässä valtioneuvostossa kokonaisselvitys liikenteen rahoituksesta ja verotuksesta.

Bensaverokertymän vähenemisestä huolta kantavista vihreistä on esitetty kilometriveroon siirtymistä. Valkosen mukaan on liian aikaista arvioida, mikä liikenteen verotusjärjestelmä olisi.

– Kilometrivero saattaa olla järkevä tai sitten täysin epärealistinen. Joka tapauksessa kestäisi erittäin kauan, ennen kuin se olisi käytössä. En pidä järkevänä, että sen valmistelua käynnistettäisiin tässä vaiheessa. Ensin täytyy tarkasti selvittää, mikä uusi rakenne olisi. On osaltaan myös tietoinen ratkaisu, kuinka paljon liikkumisesta kerätään verotuloja, Valkonen sanoo.