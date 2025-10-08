Eero Heinäluoma droonimuurista: Uhka on suurin unionin itärajalla

Euroopan parlamentti käsittelee kuluvalla viikolla Venäjän toistuvia ilmatilaloukkauksia unionin alueella.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on luotava turvakseen droonimuuri, joka valvoo unionin rajoja ja ilmatilaa sekä torjuu erilaisia uhkia.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) sanoo nykyisen tilanteen olevan unionin historian vaarallisin. Hän muistutti, että Venäjän perusteeton hyökkäys Ukrainaan jatkuu neljättä vuotta, minkä lisäksi Kremlin aggressiiviset toimet ulottuvat yhä enemmän koko Eurooppaan.

– Ilmatilaamme loukataan nyt toistuvasti. Lentoyhteyksiämme häiritään, yhteiskuntien valmiuksia testataan. Droonit ovat todellisuutta paitsi EU:n itärajalla myös kaukana Venäjästä, Heinäluoma sanoi parlamentin täysistunnossa.

SDP:n mepin mukaan komissio ja sen puheenjohtaja Ursula von der Leyen ansaitsevat tunnustuksen nopeasta reagoinnista drooniuhkaan.

– Droonimuuri todellakin tarvitaan ja suurimmat panostukset tulee tehdä siellä missä uhka on suurin, EU:n itärajalla, hän sanoi.

– Nyt tarvitaan yhtenäisyyttä, ei entisten tai nykyisten päättäjien syyttelyä. Toimikaamme nyt yhdessä niin, että tulevat polvet voivat olla ylpeitä siitä, miten unioni tässä kriisissä toimi, Heinäluoma jatkoi.