Eduskunnasta yllättävä ohjeistus toimittajille – näin viestintäjohtaja perustelee

Eduskunnan viestintä on lähestynyt talossa työskenteleviä toimittajia ja kuvaajia yllättävällä ohjeistuksella. Perinteisesti eduskuntatalo on ollut paikka, jossa poliitikkoja on voinut nykäistä hihasta matalalla kynnyksellä lyhyisiin haastatteluihin. Keskiviikkona lähetetyssä viestissä muistutetaan paikoista, joissa haastatteluja ei saa tehdä sekä korostetaan, etteivät ne saa häiritä eduskuntatyötä.

Viestissä viitataan yllättäen myös haastatteluihin liittyen toiveeseen, että jos kansanedustaja toteaa, ettei hänellä ole asiaan enää lisättävää, sitä kunnioitetaan. Lisäksi toivotaan, ettei edustajia painosteta haastatteluihin, joita ei ole ennalta sovittu.

Verkkouutiset tavoitti eduskunnan viestintäjohtajan Rainer Hindsbergin kommentoimaan asiaa.

Onko tästä tullut palautetta vai miksi linjaatte toimittajille nyt näin?

– Käymme jatkuvasti vuoropuhelua niin toimittajien, yleensä Politiikan toimittajat ry, kuin eduskuntaryhmienkin suuntaan. Kyse ei ole välttämättä siitä, vaan tämä lähtee osittain myös siitä, mitä itse havaitsemme.

Onko jostain poliittisista ryhmistä tai poliitikoilta tullut suoraan tähän liittyen sellaista, mikä selittää tämän?

– Ei ole. Sen voin sanoa, että ei me koskaan yhden yksittäisen tapauksen perusteella lähdetä mitään sanomaan. Ja tämäkin, mitä tuossa kirjoitimme, oli aika lailla kieli keskellä suuta kirjoitettu. Minun havaintoni on, että ehkä enemmän on sitä, että juostaan perässä, mikä tietenkin on toimittajan tehtävä. Ja korostan, että emme yritä sitä tiedonsaantia ja tiedonkeruuta, mikä on toimittajan perustehtävä, millään tavalla rajoittaa. Yritämme osaltamme ylläpitää hyvää työskentelykulttuuria tässä talossa.

Toivotte, ettei edustajia painosteta haastatteluihin, joita ei ole ennalta sovittu. Onko tämä nyt niin, että eduskunnassa ei saisi jatkossa yrittää tehdä haastatteluita sopimatta niistä ennakkoon? Tämähän on aika iso muutos?

–

Toimittajia ei ole aiemmin ohjeistettu kuitenkaan näin?

– Huomaan, että tämä meidän viesti tulkitaan nyt hyvin mustavalkoisesti jonkinlaisena kieltona tai ohjeistuksena. Itse näen sen sillä tavalla, että me olemme osapuoli, joka voi fasilitoida niitä näkemyksiä ilman, että ne henkilöytyvät yhteen mediaan tai yhteen poliittiseen toimijaan, on se sitten yksittäinen edustaja tai ryhmä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on viime aikoina useissa otteissa kieltäytynyt kommenteista tai haastatteluista, joita ei ole ennakolta sovittu. Onko hän tavalla tai toisella ollut teihin yhteydessä?

– Kuten sanoin, haluan hoitaa nämä asiat niin, että nämä eivät yksilöidy yhtään kehenkään tai mihinkään. Ihan sama asia, jos vaikka joku yksittäinen media tekee jotain, mihin joutuu puuttumaan. Meidän tehtävämme (eduskunnan viestinnässä) on kautta linjan käydä tätä keskustelua tai ohjeistaa vähän laajemmin.

Verkkouutiset kysyi suoraan asiasta, koska viimeksi valtiopäivien kahvitilaisuudessa Tuppurainen kieltäytyi vastaamasta spontaaneihin haastatteluihin, mikä oli tilaisuuden luonteeseen nähden poikkeuksellista. Lisäksi Ilta-Sanomien toimittaja juoksi Tuppuraisen perässä viime viikolla eduskunnassa eikä ryhmäjohtaja suostunut haastatteluun, josta ei ollut ennalta sovittu.