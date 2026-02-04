”En ole vastaamassa kysymyksiin” – Tytti Tuppuraisen käytös hämmensi avajaisissa

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kiemurteli eikä vastannut lopulta suoraan kysymykseen, miksi ryhmä ei jo tässä vaiheessa päätynyt jonkinlaisiin seuraamuksiin koskien jo julkisuudessa olleita häirintätapauksia ryhmän sisällä. Tuppurainen väisteli spontaaneja haastatteluita valtiopäivien avajaisten yhteydessä järjestetyssä kahvitilaisuudessa keskiviikkona.

Eduskunnan valtiopäiväsalissa pidettävä kahvitilaisuus on matalan kynnyksen paikka, jossa toimittajat perinteisesti voivat haastatella poliitikkoja ja tilaisuuden kutsuvieraita. Tuppuraisen käytös oli tähän nähden poikkeuksellista.

Verkkouutiset ei ollut ainoa media, jota Tuppurainen pyysi odottamaan ensin, että saa kahvia. Ja sen jälkeen, että saa seurustella hetken ihmisten kanssa. Jonkin ajan päästä Tuppurainen ei ollut edelleenkään valmis antamaan haastattelua:

Anteeksi, että keskeytän, mutta täällä toimittajat saa muiltakin kysellä niin yksi lyhyt kysymys?

– En ole nyt vastaamassa kysymyksiin. Voitko sopia avustajani kanssa. Haluaisin jutella nyt.

Minkä takia et vastaa kysymyksiin, jos kaikki muut poliitikot täällä vastaavat?

– Mielelläni seurustelen nyt ihmisten kanssa. Olin sopinut monta haastattelua etukäteen, mutta et ollut pyytänyt haastattelua etukäteen, voitko pyytää avustajaltani niin sovitaan.

Lopulta Tuppurainen suostui kuuntelemaan kysymyksen, joka koski kansanedustaja Ville Merisen aiemmin podcastissa esittämää vaatimusta, että SDP:n ryhmän sisällä jo julki tulleista häirintätapauksista pitäisi tulla jonkinlaisia seuraamuksia. Merinen kuvasi, miten eduskuntaryhmät antavat varoituksia tai erottavat ryhmästä edustajiaan, jotka esimerkiksi äänestävät oman alueensa sairaalan puolesta.

– Toivon Ville Meriselle jaksamista tässä hetkessä. Hän on myös ollut tässä kriisin keskellä kovassa koetuksessa. Hän oli eilen meillä eduskuntaryhmässä käymässä sitä keskustelua, ja hän tuossa yhteydessä kertoi edustajille, mitä hän ajattelee. Ja se keskustelu on luottamuksellista.

Eilen tiistaina kokoustanut SDP:n eduskuntaryhmä ei päätynyt varoituksiin tai ryhmästä erottamisiin. SDP kertoi loppuviikosta, että Työterveyslaitos tekee selvityksen liittyen epäasialliseen käytökseen ja häirintään ryhmän sisällä.

