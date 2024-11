Duuman jäsen uhkaa USA:ta täystuholla

Venäjällä on reagoitu raivokkaasti Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin päätökseen sallia pitkän kantaman ohjushyökkäykset Venäjälle länsimaiden toimittamalla kalustolla.

Valkoinen talo vastusti pitkään Ukrainan toivomusta siitä, että se voisi käyttää ballistisia ATACMS-ohjuksia omien rajojensa ulkopuolisiin kohteisiin. Ukraina voi nyt iskeä Venäjän lentotukikohtiin, ammusvarastoihin ja asevoimien käyttämiin rautatieyhteyksiin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti aiemmin, että ohjushyökkäysten salliminen tulkittaisiin Naton suoraksi osallistumiseksi Ukrainan sotaan.

Kremlin maanantaina julkaistussa tiedotteessa todetaan, että mahdollisten ohjushyökkäysten alkuperän katsotaan olevan Yhdysvalloissa eikä Ukrainassa. Kremlin näkemys on, että Joe Biden pyrkii virkakautensa lopulla lisäämään ”bensaa liekkeihin” ja laajentamaan sotaa.

Duumaedustaja ja eteläisen sotilaspiirin entinen komentaja Andrey Guruljov raivosi Yhdysvalloille Rossija 1 -kanavan ohjelmassa. Hänen mukaansa maata odottaa ”95-prosenttinen tuho”.

– Yhdysvaltoja ei tule enää olemaan. Ei Bidenia, ei [Donald] Trumpia, duumaedustaja sanoi.

"America will be no more. There will be no Biden, no Trump," threatened Russian State Duma deputy Andrey Gurulyov, vowing to inflict "95% total damage on the U.S." in response to the use of American long-range ATACMS missiles against Russia. pic.twitter.com/4fliRyLhaN

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2024