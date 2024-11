Kartta näyttää, minne ATACMSeilla voisi iskeä

Päätös vapauttaa Ukraina osittain ATACMS-ohjusten käyttörajoituksista ei poista Venäjältä sen sotilaskohteiden ”turvapaikkoja” rajan läheisyydestä, toteaa sotaa seuraava Institute for the study of war ISW.

Amerikkalaismedian mukaan Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden olisi antanut luvan käyttää pitkän matkan aseita Ukrainan valtaamassa Kurskissa, jota Venäjä yrittää saada takaisin hallintaansa ja jonne se on koonnut merkittävästi joukkoja myös Pohjois-Koreasta. Valkoinen talo ei ole virallisesti kommentoinut asiaa.

Ranskalaislehti Le Figaro kertoi myös eilen ISW:n mukaan, että Ranska ja Iso-Britannia olisivat valtuuttaneet Ukrainan joukot käyttämään maiden antamia SCALP/Storm Shadow -ohjuksia iskuissa Venäjälle. Artikkelissa ei täsmennetty, koskeeko vapautus niin ikään Kurskin aluetta.

ISW:n mukaan Venäjällä on Ukrainan rajan läheisyydessä satoja sotilaallisia ja puolisotilaallisia kohteita, jotka olisivat ATACMSien 300 kilometrin kantaman päässä. Mikäli länsimaat jatkavat Ukrainan aseidenkäytön rajoittamista, Venäjän joukot pystyvät edelleen hyötymään näistä turva-alueistaan.

– Yhdysvaltojen tulisi sallia Ukrainan iskeä kaikkiin legitiimeihin sotilaskohteisiin Venäjällä, joihin amerikkalaisaseilla yltää, toteaa ISW.

Kiovassa toimiva, nimettömänä kommentoiva länsidiplomaatti kuvailee BBC:lle, että aseiden käyttökiellon lievennyksen merkitys on enemmän symbolinen ja osoitus sotilaallisesta tuesta Ukrainalle – vaikkakin se tulee aivan liian myöhään.

Päätös voi antaa Ukrainalle jotain etua, kun Venäjän joukot ovat pystyneet etenemään Itä-Ukrainassa ja Ukrainan taistelutahto on koetuksella.

– Se voi nostaa sodan kustannuksia Venäjälle.

– En usko, että asia tulee olemaan ratkaiseva, diplomaatti kuitenkin sanoo.

Venäjän asevoimat on jo aiemmin siirtänyt esimerkiksi hävittäjiään kauemmas Venäjälle.

Presidentti Barack Obaman hallinnossa apulaispuolustusministerinä toiminut Evelyn Farkas toteaa BBC:llä, ettei ole varmuutta, paljonko ATACMS-ohjuksia Yhdysvalloilla on vielä annettavana, sillä Pentagonkin on jo aiemmin varoittanut, ettei niitä riitä loputtomiin. Ukraina on käyttänyt niitä tähän saakka sodassa omalla alueellaan.

