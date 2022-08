Duuman edustaja: Me tulemme ja tapamme saksalaiset

Saksalaislehti Bild oli järkyttynyt siitä, että Venäjän valtiotelevision ykköskanavan propagandisti Jevgeni Popov oli nimittänyt heidän Ukrainasta raportoinutta kirjeenvaihtaja-toimittajaansa Björn Stritzeliä natsiksi.

Samoin Bildissä ihmeteltiin, miksi Venäjän televisiossa kutsuttiin Ukrainan armeijalle toimitettuja saksalaishaupitseja ”natsistisiksi ja fasistisiksi”. Bild myös totesi Popovin olevan Vladimir Putinin johtava propagandisti.

Popov vastasi Bildille ”60 minuuttia”-ohjelmassaan jatkaen edelleen toisesta maailmansodasta ammentavaa kielenkäyttöä nimittäen saksalaisia useampaan otteeseen ”arjalaisiksi”.

– Meidän isoisovanhempanne tuhosivat teidän isovanhempienne kaluston ja antoi teille kunnon selkäsaunan. Meidän ystävämme ja naapurimme, Venäjän kansan paras osa, on tekemässä juuri samaa nyt. Tulos tulee olemaan sama. Olen varma, että tiedätte sen.

Popov jatkoi kaivautuen verbaalisesti entistä syvemmälle toisen maailmansodan poteroihin.

– Arjalaiset propagandistit ja sotakiihkoilijat. Toisin kuin te, [Joseph] Goebbelsin ja natsiagitaattorien jälkeläiset, meidän toimittajamme ovat olleet raportoimassa Donbasissa ja Ukrainassa jo heti teidän luomanne sekasorron alkuvaiheessa, sanoi Popov noudattaen usein sovellettua venäläistaktiikkaa syyttää muita oman toimintansa tuloksista.

Tässä välissä Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman edustaja Aleksei Žuravljov halusi antaa oman panoksensa ohjelmalle.

– En välitä pätkääkään. Haluan sanoa tälle natsille: Huora [suka], me tulemme ja tapamme teidät kaikki!

Popov ei kuitenkaan ollut aivan samaa mieltä ilmaisutavasta tai ainakin yritti esittää, ettei tällainen kielenkäyttö olisi sallittavaa.

– Aleksei Aleksandrovitš, he ovat toimittajia. He ovat propagandisteja, mutta ei käyttäydytä noin. Ketään ei tapeta. Uhkailet ihmisiä ohjelmassamme.

– Minä en välitä! Menen sinne ja jos näen hänet…, vastasi Žuravljov.

Saksalaisten ”avointen kirjeiden sota”

Toronton yliopiston politiikan tutkimuksen professori Seva Gunitsky on kommentoinut kyseistä jaksoa ja uhkauksia ironisesti.

– Odotan jo seuraavaa saksalaisintellektuellien avointa kirjettä, jossa selitetään, kuinka tulee kunnioittaa venäläisten herkkyyttä, tviittaa Gunitsky.

Gunitsky viittaa ilmiöön, jota pitkän linjan saksalaistoimittaja Andreas Kluth on kuvaillut ”Avointen kirjeiden sodaksi” siitä, kuinka Saksan tulisi suhtautua Ukrainaan ja Venäjään.

Huhtikuussa Saksan vasemmistolaisen kulttuuriväen kirje vaati Ukrainaa antautumaan, mistä Verkkouutiset kertoi tässä. Saksalaisfilosofi Jürgen Habermas kirjoitti hieman ennen vappua, ettei Venäjää saa ärsyttää, vaan tulee pidättäytyä rauhassa ja dialogissa.

Habermasin kirjoitusta seuraavana päivänä Saksan arkkifeministi Alice Schwarzer julkaisi feministilehdessä Emma ”28 avoimen kirjeen”, jonka on elokuuhun mennessä allekirjoittanut 334 000 saksalaista. Kirjeessä 28 kulttuurivaikuttajaa vaati Saksaa lopettamaan Ukrainan aseistaminen raskain asein, jottei Venäjää ja Putinia ärsytettäisi.

Meanwhile in Russia: another normal day on Kremlin-controlled state television. Appearing on 60 Minutes, State Duma Member Aleksey Zhuravlyov is threatening @BILD reporter in Ukraine @bjoernstritzel and other German journalists: "B***, all of us will come and kill all of you!" pic.twitter.com/XyCFxE4T87 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 6, 2022

looking forward to the next open letter from german intellectuals explaining why they must respect russian sensibilities https://t.co/P5weWN8CO1 — Seva (@SevaUT) August 7, 2022