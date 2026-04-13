Venäjän keväthyökkäys on tutkijan mukaan ollut vaisu

Ukraina on onnistunut torjumaan Venäjän etenemisen tehokkaasti kevään aikana, arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon tutkija George Barros Frontline-ohjelmassa.

Hän muistuttaa, että helmikuun aikana Ukraina onnistui saamaan takaisin enemmän alueita venäläismiehittäjiltä kuin mitä hyökkääjä onnistui valtaamaan Ukrainalta. Viimeksi sama tilanne tapahtui vuonna 2023.

Barros kuvailee rintamalinjojen vakautuneen helmikuun jälkeen.

– Venäjän keväthyökkäys, joka alkoi maaliskuussa, on ollut melko vaisu tähän asti tulosten kannalta, hän sanoo.

– Operationaalisen läpimurron riskiä ei ole tai riski on hyvin pieni. Venäjä etenee vain hyvin vähän.

Hyökkääjän tappiot ovat tutkijan mukaan korkeita etenemiseen verrattuna.

– Ja mikä tärkeintä, Ukrainan operatiiviset valmiudet ovat vahvistumassa.

Erityisesti keskipitkän kantaman iskukyky on tutkijan mukaan kehittynyt. Barrosin mukaan Ukraina kykenee nyt iskemään entistä tehokkaammin hyökkääjän logistiikalle tärkeisiin kohteisiin 30–120 kilometrin etäisyydellä rintamalinjasta.

Ukrainan kyky uhata hyökkääjän joukkoja kymmenien kilometrien päässä rintamasta on Barrosin mukaan johtanut tilanteeseen, jossa Venäjä joutuu hajauttamaan joukkojaan entistä enemmän. Laajat mekanisoidut hyökkäykset eivät ole mahdollisia, vaan ainoa tapa edetä on käyttää pieniä jalkaväen ryhmiä.

Mikäli Ukrainan iskukyky kehittyy entisestään, joutuu Venäjä jalkauttamaan joukkonsa tutkijan mukaan entistä kauempana puolustajan asemista. Jossain vaiheessa toiminta muuttuu mahdottomaksi, jos etäisyys jatkaa kasvamistaan.