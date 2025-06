Droonit iskivät taas: Juna yllätettiin, massiivinen määrä sotakalustoa liekeissä

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tehneensä onnistuneen iskun, jonka seurauksena Venäjä menetti 13 taistelupanssarivaunua ja yli sata panssariajoneuvoa ja muuta ajoneuvoa.

Ukrainalaismedioiden mukaan että kyseessä olisi ollut uusi suuren mittakaavan räjähdedrooni-isku asevoimien junaa vastaan. Toimintatapa muistuttaa Hämähäkinverkko-operaatiota, jossa iskettiin useille lentotukikohdille. Yllätysisku tuhosi tai vaurioitti jopa kolmasosaa Venäjän pitkän kantaman pommikoneista.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n väitetään tällä kertaa kohdistaneen iskunsa junaan, joka oli matkalla rintaman eteläosissa miehitetyn Donetskin ja Zaporizzjan välillä. Useat venäläiset Telegram-kanavat ovat vahvistaneet iskun ja sen aiheuttamat tuhot.

Satojen FPV-droonien kerrotaan ilmestyneen viljavaunussa olleista luukuista junan liikkuessa. Ne tuhosivat ensin veturin ja hyökkäsivät sen jälkeen yli sataan junavaunuun.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän tappiot vastaavat kokonaisen rykmentin kalustoa. Ajoneuvojen lisäksi tuhoutui seitsemän tykistöjärjestelmää ja kymmenen polttoainevaunua. Niiden lastina oli yli puoli miljoonaa litraa polttoainetta.

Eräällä venäläiskanavalla kuvaillaan tapahtumaa ”turvallisuuspalvelumme uudeksi käsittämättömäksi munaukseksi”.

– On mysteeri, kenellä neropatilla tuli mieleen yhdistää sotilaskalustorekka viljavaunuihin, ja miten SBU onnistui piilottamaan sinne lennokkeja, mutta tämä on tulos. Ensimmäinen kohde oli veturi, minkä jälkeen juna menetti vauhtiaan ja pysähtyi. Vihollinen tuhosi vaivatta suurimman osan kalustosta. Operaatio Hämähäkinverkko 2.0. Jonkun pitää joutua tästä vastuuseen, venäläiskanavalla kirjoitetaan.

The Ukrainian armed forces attacked a russian locomotive carrying enemy equipment. The occupying forces suffered losses of 13 tanks and over 100 units of armored and automotive equipment. — Southern Defense Forces.

The Security Service of Ukraine reportedly carried out yet another large-scale drone attack today on a military train traveling between Donetsk-Zaporizhzhia in Russian-occupied Southeastern Ukraine, with hundreds of FPV drones said to have emerged from hatches aboard several… pic.twitter.com/sEvhgNqNPD

— OSINTdefender (@sentdefender) June 7, 2025