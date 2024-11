”Donald Trumpin toimet vaikeuttavat huomattavasti Vladimir Putinin elämää”

Lukemattomissa Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulosta käsitelleissä analyyseissa Moskovasta Kiovaan ja Brysselistä Washingtoniin on toisteltu näkemystä, että juuri kukaan ei hyödy Donald Trumpin valinnasta niin paljon kuin Ukrainan alistamista havitteleva Vladimir Putin.

Taustalla on ajatus, että Trump arvostaa Putinia enemmän kuin Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä ja on toistuvasti kyseenalaistanut Naton hyödyllisyyden. Voisiko Putin USA:n presidentiltä enempää edes toivoa, kysytään. Moskovassa Trumpin toista presidenttikautta on jo ehditty juhlia Putinin ulkopoliittisena voittona.

Arvostetun brittiläisen Venäjä-asiantuntija, professori Sam Greenen mielestä tulkinnat, joiden mukaan Trumpin valinta palvelisi yksiselitteisesti Kremlin etua, osuvat kuitenkin lähes varmasti harhaan.

Greene myöntää Trumpin sodan pikaista lopettamista ja Ukrainan Nato-jäsenyyden mahdollista jäädyttämistä käsitelleiden vaalipuheiden synnyttäneen epävarmuutta Yhdysvaltojen eurooppalaisten liittolaisten keskuudessa ja Naton sisäisen kitkan palvelevan sinänsä Putinin tavoitteita.

– Pinnallisesti suotuisien suhdanteiden takana siintävät kuitenkin Venäjän kannalta vaikeammat ajat, Lontoon King’s Collegen Venäjän politiikan professuuria hoitava Greene sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Kun Trump siirtyy kampanjapuheidensa retorisista pelkistyksistä käytännön politiikan kovaan todellisuuteen, Putin joutuu Greenen mukaan todennäköisesti havaitsemaan monien odotustensa haihtuvan taivaan tuuliin.

– Mikä vielä pahempaa, Trumpin todennäköisesti säilyttämät prioriteetit, kuten toimet Kiinaa ja Irania vastaan, vaikeuttavat huomattavasti Putinin elämää, Greene toteaa.

Trump haluaa myös profiloitua johtajana, joka ei vain tee sopimuksia, vaan on niiden voittava osapuoli. Jos siis Putin haluaa Yhdysvaltojen suostuvan Ukrainaa koskeviin myönnytyksiin, hänen olisi todennäköisesti annettava Trumpille jotain vastineeksi.

– Putinilla ei kuitenkaan ole paljon tarjottavaa, Greene huomauttaa.

Jos jotkut Trumpin ulkopoliittisista neuvonantajista visioivat yhteistyötä Moskovan kanssa Pekingiä ja Teherania vastaan, he elävät Greenen mielestä vaarallisen harhakuvitelman vallassa. Venäjä on hänen mukaansa tullut niin riippuvaiseksi Kiinan ja Iranin antamasta avusta, että Putinilla ei yksinkertaisesti ole varaa kääntää niille selkäänsä.

– Kun Trump alkaa jaella iskuja Pekingin ja Teheranin suuntaan, Putinin velvollisuutena on osoittaa solidaarisuutta autoritaarisia liittolaisiaan kohtaan. Jos hän istuisi kädet ristissä, hän nostattaisi väistämättä [Kiinan presidentin] Xi Jinpingin ja [Iranin korkeimman johtajan] Ali Khamenein vihan, Greene painottaa.