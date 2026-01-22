Donald Trump veti tulliuhan pois – Euroopalle silti varoitus: ”Yllätyksiä on luvassa”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös perua tulliuhkauksensa ovat hyvä asia myös yrityksille, koska se liennyttää kriisiä, toteaa Suomen yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Vaihtoehdot olivat paljon pahempia. Syventynyt epäluottamus Yhdysvaltoja kohtaan ei kuitenkaan häviä, Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa yllätyksiä ja käänteitä on luvassa vastakin.

– Siksi on tärkeä pitää pää kylmänä, varautua pahempaan ja etsiä vakaampia markkinoita muualta maailmasta.

Trump teki puheissaan täyskäännöksen myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa, kun hän ilmoitti peruvansa Euroopan maita koskevat tulliuhkaukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muun muassa Suomea uhkaavat 10 ja sittemmin 25 prosentin lisätullit eivät tule voimaan.

Ratkaiseva oli keskustelu Naton pääsihteerin, Trumpille läheisen Mark Rutten kanssa. New York Timesin mukaan Rutte oli ehdottanut, että Tanska luovuttaisi Yhdysvalloille sotilaskäyttöön Grönlannista pieniä alueita. Grönlannin roolista osana Tanskaa Rutten ei kerrota puhuneen. Mallia on haettu Kyprokselta, jossa Britannian tukikohdat ovat osa sen suvereniteettia. Kaksi tukikohtaa jäi Britannialle, kun Kypros itsenäistyi 1960.

Pentikäinen toteaa kirjoituksessaan, että Euroopan pitää olla vastakin tiukka ja yhtenäinen suhteessa Trumpin Yhdysvaltoihin.

– Trump on mennyt Grönlanti-uhkailullaan niin pitkälle, että Euroopan pitää tiukentaa linjaansa. Samalla pitää etsiä uusia markkinoita. Siksi on vahinko, että EU:n parlamentti laittoi keskiviikkona vastikään neuvotellun Mercosur-sopimuksen EU-tuomioistuimeen, mikä hidastaa uusien markkinoiden avaamista.

Hänen mukaansa tapahtumasarja teki selväksi myös arktisen alueen kasvavan merkityksen.

– Siksi on keskeistä, että Grönlantiin löytyy ratkaisu, joka vahvistaa Natoa arktisella alueella ja turvaa myös Yhdysvaltojen arktisia turvallisuusintressejä. Se voi tuoda myös Suomelle mahdollisuuksia.

Lisäksi Pentikäisen mukaan todistamme aikalaisina kehitystä, jossa läntinen liittouma natisee ja voi kokea jopa repeämän, kuten Kanadan pääministeri Mark Carney arvioi Davisissa. Hänen mukaansa Yhdysvallat ja muut puolustusliiton maat etääntyvät rytisten toisistaan, vaikka Yhdysvallat pysyisikin Natossa.

Pentikäisen mukaan pitää muistaa myös Trumpin politiikan poikkeuksellisuus.

– Trump tekee poliittista tositelevisiota, joka näyttää meille älyttömältä. Siihen pitää tottua Trumpin virkakaudella, jota on vielä kolme pitkää vuotta. Toivottavasti Trump ei pysty muuttamaan Yhdysvaltojen instituutioita sillä tavalla, että järjellisempi politiikan tekotapa ei voi voittaa seuraavissa vaaleissa.

LUE MYÖS:

Tämä Donald Trumpin uudesta Grönlanti-sopimuksesta tiedetään