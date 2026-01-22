Tämä Donald Trumpin uudesta Grönlanti-sopimuksesta tiedetään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Maailman talousfoorumissa (WEF) odotetun puheensa Grönlannista myöhään keskiviikkona Suomen aikaa. Noin 1,5 tuntia kestäneensä puheensa aikana Trump muun muassa painotti, ettei ole perääntymässä vaatimuksissaan saada Grönlantia.

Presidentin mielestä saaren liittäminen Yhdysvaltoihin olisi jopa avunanto, sillä Grönlannin ylläpitäminen ja puolustaminen on Trumpin mukaan kallista. Siksi hän kutsui Tanskaa ”kiittämättömäksi”, koska se ei ole suostunut myymään Grönlantia USA:lle.

Suurin yllätys tapahtui varsinaisen puheen jälkeen. Trump ilmoitti omistamassaan Truth Social-palvelussa peruvansa aiemmin uhkaamansa tullit useille Euroopan maille Suomi mukaan lukien.

Samalla Trump ilmoitti, että sopimus Grönlanti-kiistan sopimiseksi on lähes valmis.

Yhdysvaltalaisen CNN:n lähteen mukaan kyseessä oleva sopimus tarkoittaisi käytännössä vuonna 1951 tehdyn sopimuksen uudelleenneuvottelua. Sopimus virallisesti mahdollistaa USA:n sotilaallisen läsnäolon saarella. Uudessa sopimuksessa USA:lla olisi mahdollisuus olla sotilaallisesti saarella jatkuvasti.

Toistaiseksi on vielä epäselvää, miten sopimus neuvotellaan uudellaan ja suostuuko Tanska siihen. Asiantuntijalähteiden mukaan sopimusta voitaisiin kuitenkin pitää kompromissina, sillä se mahdollistaisi USA:n sotilaallisen läsnäolon saarella, mutta Grönlanti pysyisi edelleen osana Tanskaa.

Trump on vaatinut Grönlantia USA:lle muun muassa sen strategisen sijainnin takia, jonka vuoksi saari on Trumpin mukaan tärkeä osa Yhdysvaltain puolustusta. Lukuisat tahot ovat huomauttaneet, että vuoden 1951 sopimus mahdollistaa jo nyt USA:lle sotilaallisen läsnäolon saarella eikä Grönlannin kuuluminen Nato-maa Tanskaan ole Yhdysvalloille uhka.