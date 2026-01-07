Donald Trump: Venäjä ja Kiina eivät pelkää Natoa tippaakaan ilman Yhdysvaltoja

Presidentti Donald Trump on avannut sanaisen arkkunsa liittyen Natoon. Viime päivinä on pelätty puolustusliiton hajoavan, mikäli Yhdysvallat toteuttaa puheensa ja pyrkii liittämään Grönlannin itseensä, mahdollisesti jopa voimakeinoja käyttäen.

Trump sanoo Truth Social -alustallaan, että ”suurten Nato-fanien” pitäisi muistaa, että moni jäsenmaa käytti puolustusmenoihin vain kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan ja ”suurin osa ei maksanut laskujaan”, ennen kuin Trump tuli kuvioihin.

– Minä, kunnioittavasti, sain heidät viiteen prosenttiin BKT:stä, ja he maksoivat heti. Kaikki sanoivat, että sitä ei pysty tekemään, mutta kyllä pystyi, koska, ennen muuta he ovat kaikki ystäviäni.

– Ilman osallistumistani Venäjällä olisi KOKO UKRAINA nyt, Trump kirjoittaa isoja kirjaimia käyttäen.

Lisäksi Trump mainitsee jälleen ”lopettaneensa omakätisesti kahdeksan sotaa” ja harmittelee, että Norja, Naton jäsen, ei suostunut antamaan hänelle Nobelin rauhanpalkintoa.

– Venäjällä ja Kiinalla ei ole tippaakaan pelkoa Natoa kohtaan ilman Yhdysvaltoja. Epäilen, että Nato olisi tukenamme, jos todella tarvitsisimme heitä, Trump jatkaa isoilla kirjaimilla.

Trump kuitenkin vakuuttaa sitoutumistaan liittoumaan:

– Me tulemme aina olemaan Naton tukena, vaikka he eivät olisikaan meidän. Ainoa valtio, jota Kiina ja Venäjä pelkäävät ja kunnioittavat on DJT:n uudelleenrakentama USA, kirjoittaa Trump viestinsä päätteeksi, jonka hän on allekirjoittanut ”presidentti DJT”.

