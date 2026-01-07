Tämä puhuu asiantuntijan mukaan Grönlannin valtausta vastaan

Presidentti Donald Trumpin toistuvat puheet Grönlannin saamisesta Yhdysvaltojen haltuun ovat herättäneet huolta Tanskassa ja muualla Euroopassa. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi tanskalaiselle DR:lle maanantaina Yhdysvaltojen mahdollisen hyökkäyksen merkitsevän puolustusliitto Naton loppua. Tiistaina taas useat eurooppalaiset johtajat antoivat yhteisen julistuksen, jossa korostettiin Grönlannin ja Tanskan asioista päättämisen kuuluvan grönlantilaisille ja tanskalaisille.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt arvioi tiistaina viestipalvelu X:ssä Yhdysvaltojen tulevan käyttämään ”raakaa voimaa” Tanskaa vastaan seuraavan kuuden kuukauden sisällä Grönlannin haltuun ottamiseksi.

Trumpin uhkailuista huolimatta useat asiat puhuvat kuitenkin Grönlannin sotilaallista valtausta vastaan, arvioi arvovaltaisen The Economist-lehden puolustuasioista vastaava toimittaja Shashank Joshi. Pitkään sodankäynnin tutkijana ja kommentaattorina työskennellyt Joshi ei yksinkertaisesti usko Yhdysvaltojen asevoimien johdon hyväksyvän hyökkäystä ilman vastalauseita.

– Yksi asia, joka puhuu Grönlanti sotilaallista valtausta vastaan on se, että uskon tämän olevan niitä harvoja tapauksia jotka aiheuttaisivat merkittävää korkean tason vastustusta sekä eroilmoituksia Yhdysvaltojen asevoimien sisällä, Joshi kirjoittaa X:ssä.

– Jokaisella korkea-arvoisella yhdysvaltalaisella upseerilla on kokemusta työstä eurooppalaisten ja Naton kanssa. Myös asiaan vaadittava juridinen akrobatia olisi itsessään ilmeisen absurdia, asiantuntija arvioi.

Hyökkäys toiseen Nato-maahan olisi lukuisille yhdysvaltalaisupseereille ”kauhistus”, Joshi toteaa, vaikka Grönlannin valtaus olisikin sotilaallisesti toteutettavissa.

