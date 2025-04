Donald Trump vaatii tutkintaa huonoja tuloksia antaneista mielipidemittauksista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa mielipidemittausten raivokasta arvostelua. Trump vaatii tutkintaa huonoja tuloksia hänen suosiostaan viime aikoina antaneista mielipidemittaajista. Trumpin mukaan kyse on ”vaalipetoksista”.

Donald Trump viittasi omalla Truth Social alustallaan maanantaina julkaisemassaan päivityksessä erityisesti ”epäonnistuvan” New York Timesin sekä ABC Newsin ja Washington Postin mielipidemittauksiin ja lisäsi, että myös Fox News voitaisiin lisätä samalle listalle. Trumpin mukaan laajasti arvostettu mielipidemittaaja John McLaughlin on todennut, että näissä on kyse ”valeuutisorganisaatioiden tekemistä valemittauksista”.

– He ovat negatiivisia rikollisia, jotka pyytelevät anteeksi tilaajiltaan ja lukijoiltaan, KUN MINÄ VOITAN ISOSTI VAALEJA, paljon isommin kuin heidän mielipidemittauksensa näyttivät että voittaisin, menettävät paljon uskottavuutta ja sitten jatkavat huijaamista ja valehtelua seuraavalla vaalikaudella ja entistä pahemmin, Trump kirjoitti päivityksessään.

Hän syytti näiden medioiden kärsivän parantumattomasta ”Trump-häiriöstä” (Trump Derangement Syndrome).

– HE OVAT SAIRAITA, kirjoittavat lähes pelkästään negatiivisia juttuja minusta riippumatta siitä, miten hyvin minulla menee (99,9% rajalla, PARAS LUKU IKINÄ!) JA OVAT TODELLISIA KANSAN VIHOLLISIA! Toivon heille vain hyvää, mutta me tulemme jatkamaan taistelua, Trump kirjoitti.

Hän päätti päivityksensä isolla kirjoitettuun make America great again -iskulauseeseensa.

Trump jatkoi aiheesta myös tänään.

– Valeuutisten mielipidemittaukset ovat kuten itse uutisetkin – VALETTA! Meillä menee UPEASTI, paremmin kuin koskaan aiemmin, presidentti kirjoitti Truth Socialissa.

Trump otti Foxin hampaisiinsa jo aiemmin. Amerikkalaiset antoivat kanavan mielipidemittauksessa hallinnon ensimmäisen sadan päivän politiikalle varsin kehnot luvut. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä. Tämä kirvoitti Trumpilta raivokkaan vastauksen, jossa presidentti muun muassa syytti Foxia valemielipidemittauksen julkaisemisesta.

Donald Trumpin toiminta presidenttinä sai ABC:n ja Washington Postin kyselyssä vain 39 prosentin kannatuksen. 55 prosenttia amerikkalaisista taas vastusti Trumpin hallinnon toimia. Donald Trumpin kannatus on mielipidemittauksen mukaan nyt ensimmäisen sadan päivän jälkeen matalammalla kuin yhdelläkään Yhdysvaltain presidentillä viimeiseen 80 vuoteen. New York Timesin kyselyssä Trumpin hallinnon politiikan hyväksyi 42 prosenttia amerikkalaisista ja sitä vastusti 54 prosenttia. Foxin kysely antoi hieman korkeamman 45 prosentin hyväksyntäluvun.