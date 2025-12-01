Donald Trump Ukraina-neuvotteluista: Sopimukseen on hyvät mahdollisuudet

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmaisi optimismia sunnuntaina Miamissa pidetyn Yhdysvaltain virkamiesten ja Ukrainan valtuuskunnan välisen korkean tason tapaamisen jälkeen. Trump vihjasi, että sopimukseen sodan lopettamiseksi Ukrainassa on ”hyvät mahdollisuudet”.

– Neuvottelut etenevät, ja ne etenevät hyvin, Trump kertoi toimittajille Air Force Onessa uutiskanava CNN:n mukaan.

– Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä sopimukseen, hän lisäsi.

Trump kommentoi rauhanneuvottelujen tilaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio oli kuvaillut neuvotteluja hauraiksi ja korosti, että Venäjällä olisi keskeinen rooli kaikissa sopimuksissa.

– Tämä on herkkä ja monimutkainen tilanne, Rubio kertoi toimittajille tapaamisen jälkeen, johon osallistuivat myös erityislähettiläs Steve Witkoff ja Trumpin vävy Jared Kushner.

– Tässä on paljon liikkuvia osia, ja ilmeisesti mukana on toinenkin osapuoli, jonka on oltava osa yhtälöä, Rubio sanoi.

Ulkoministeri kuvaili Miamin tapaamista ”erittäin tuottoisaksi ja hyödylliseksi istunnoksi, jossa edistyttiin lisää”, mutta varoitti, että työtä on vielä tehtävä. Hän sanoi hallinnon diplomaattisen työn tehostuvan tällä viikolla.

Witkoff matkustaa Moskovaan maanantaina, jossa hänen odotetaan tapaavan Venäjän presidentti Vladimir Putinin, yhdysvaltalainen virkamies kertoi CNN:lle.

Rubio sanoi, että yhdysvaltalaiset virkamiehet ovat olleet vaihtelevassa määrin yhteydessä Venäjään, mutta Yhdysvalloilla on Rubion mukaan melko hyvä käsitys Venäjän näkemyksistä.

Yhdysvaltain korkea-arvoinen diplomaatti sanoi CNN:n mukaan, että sunnuntaiseen tapaamiseen osallistuneet osapuolet työstivät sekä ehtoja Ukrainan ja Venäjän välisen taistelun lopettamiseksi että ”ehtoja, jotka luovat pohjan Ukrainan jatkuvan vauraudelle”.

Ennen kokouksen alkamista Rubio sanoi, että neuvottelujen tavoitteena oli luoda ”polku eteenpäin, joka jättää Ukrainan suvereeniksi, itsenäiseksi ja vauraaksi”.

Ukrainan valtuuskunnan päällikkö Rustem Umerov sanoi, että kokous oli ”tuottoisa ja onnistunut” ja perustui aiempien Genevessä käytyjen Yhdysvaltojen ja Ukrainan neuvottelujen menestykseen.

– Tavoitteemme on vauras, vahva Ukraina. Keskustelimme kaikista Ukrainalle tärkeistä asioista. Ja Yhdysvallat oli erittäin tukeva, Umerov kertoi toimittajille.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston johtaja Umerov nimitettiin Ukrainan valtuuskunnan johtoon sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö Andriy Jermak erosi perjantaina korruptioskandaalin keskellä.

Ukraina pyrkii kansainvälisiin turvallisuustakauksiin osana sopimusta sodan lopettamiseksi sekä tulitaukoon, joka perustuu nykyisiin rintamalinjoihin. Ukraina on kieltäytynyt luovuttamasta alueita, joita Venäjän joukot eivät ole miehittäneet.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut juurikaan merkkejä siitä, että hän olisi valmis tarjoamaan myönnytyksiä, vaan on sanonut, että sota päättyy vasta, kun Ukrainan joukot vetäytyvät miehittämiltään alueilta.