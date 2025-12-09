Donald Trump sallii huippusirujen viennin Kiinaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sallii sirujätti Nvidian viedä tehokkaita H200-sirujaan Kiinaan, uutisoivat kansainväliset mediat.

Truth Social -sivustolla julkaisemassaan viestissä Trump sanoi kertoneensa Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että Yhdysvallat sallisi Nvidian ”toimittaa H200-tuotteitaan hyväksytyille asiakkaille Kiinassa ehdoilla, jotka mahdollistavat vahvan kansallisen turvallisuuden jatkumisen. Presidentti Xi vastasi myönteisesti!”

Trump lisäsi, että Yhdysvalloille maksetaan 25 prosenttia mutta ei kertonut yksityiskohtia järjestelystä. Trumpin mukaan sirujen viennin salliminen koskee myös kilpailijoita, kuten AMD:tä ja Inteliä.

Financial Times kertoi aiemmin tänä vuonna, että Trump oli suostunut sallimaan Nvidian viedä Kiinaan vähemmän kehittynyttä H20-sirua sen jälkeen, kun toimitusjohtaja Jensen Huang suostui antamaan Yhdysvaltain hallitukselle 15 prosenttia tuloista. AMD suostui vastaavaan järjestelyyn.

Demokraattisenaattorit ovat tuoreeltaan arvostelleet Trumpin päätöstä.

– Trumpin hallinnon ilmoitus siitä, että se sallii edistyneiden H200-tekoälysirujen viennin Kiinaan, on valtava taloudellinen ja kansallisen turvallisuuden epäonnistuminen. H200:t ovat huomattavasti kyvykkäämpiä kuin mikään, mitä Kiina voi tehdä, ja niiden lahjoittaminen Pekingille tuhlaisi Amerikan ensisijaisen edun tekoälykilpailussa, senaattorit Jeanne Shaheen, Chris Coons ja Jack Reed sanoivat lausunnossaan.

Päätös hyväksyä H200-vienti tehtiin samana päivänä, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö paljasti, että Operation Gatekeeper -niminen kampanja oli sulkenut Kiinaan kytköksissä olevan tekoälyteknologian salakuljetusverkoston, jonka väitetään lähettäneen H200-siruja Manner-Kiinaan ja Hongkongiin.

Vientivalvonnan läpäisy voisi merkitä Nvidialle miljardien dollarien tuloja, jos Kiina sallii yritysten ostaa niitä. H200-siru on huomattavasti tehokkaampi kuin H20-siru, joka tehtiin erityisesti Kiinan markkinoille.