”Donald Trump sai opetuksen” – Näin venäläismedia kommentoi sodan käännettä

Venäjän mediaa seuraavaa Russian Media Monitor -kanavaa Youtubessa ylläpitävä toimittaja Julia Davis on koonnut yhteen venäläisessä keskusteluohjelmassa esille nousseita reaktioita Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin väliseen mahdolliseen tapaamiseen.

Video on katsottavissa jutun lopussa.

Valtiollista propagandaa suoltavassa 60 minuuttia -ohjelmassa puheet tapaamisesta esitettiin Venäjän kannalta positiivisessa valossa. Propagandassa ajatus tapaamisesta käännettiin voitoksi Putinille.

– Valtion televisio-ohjelmassa keskusteltiin tulevasta Trumpin ja Putinin huippukokouksesta, iloittiin Ukrainan sivuuttamisesta ja todettiin, että Trump sai opetuksen, koska hän ei enää vaadi tulitaukoa tai pyri saamaan Moskovalta myönnytyksiä, Davis tiivistää ohjelman sisällön viestipalvelu X:ssä.

Ohjelmassa juontaja Olga Skabejeva väittää, että Moskova ja Washington ovat molemmat kiinnostuneita maiden välisten suhteiden normalisoinnista. Ohjelman mukaan monet tahot ovat mustamaalanneet Venäjää Yhdysvaltojen silmissä, ja tapaaminen nähdään keinona viestiä Moskovan näkökulma suoraan Trumpille.

Propagandaohjelmassa kommentaattori Sergey Strokan sanoo mielialan kohentuneen Moskovassa viime aikoina. Hänen mukaansa Trump on osoittanut ymmärtävänsä Venäjän tavoitteita. Strokan toivoo, että konkreettisia lopputuloksia saavutetaan mahdollisimman pian.

Ohjelmassa haastateltiin myös tavallisiksi venäläisiksi esiteltyjä ihmisiä. He vannoivat luottavansa Putiniin ja Venäjän hallintoon tilanteen ratkaisemisessa.

Ohjelmassa Skabejeva nosti myös esille Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin toiveen siitä, että myös Eurooppa otettaisiin mukaan neuvotteluihin. Asiaa ei ohjelmassa käsitelty juuri lainkaan, vaan ohjelmassa siirryttiin suoraan mahdollisen Trumpin ja Putinin tapaamisen taloudellisiin seurauksiin.

Pörssikurssien kerrottiin nousseen merkittävästi heti tapaamisesta kertovien uutisten tultua julki.

Propagandisti Skabejeva julistaa ohjelman lopussa monien toivovan tapaamisen onnistuvan. Lopputuloksen pitää kuitenkin palvella juontajan mukaan Venäjän etua.

– Monet ovat väsyneitä ja toivovat sotilaallisten toimien loppuvan, meidän ehdoillamme, tietenkin.