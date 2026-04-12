Donald Trump on täysin kykenevä muuttamaan Naton ontoksi kuoreksi

Yhdysvaltojen vetäytyminen Natosta on epätodennäköistä, mutta maan presidentti Donald Trump voisi kuitenkin heikentää puolustusliiton toimintaa, arvioi Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko.

– Donald Trump voisi käytännössä tehdä Natosta toiminnallisesti onton kuoren vetämällä joukkoja pois, rapauttamalla luottamusta ja luopumalla sitoumuksista. Käytännössä ero varsinaisen “vetäytymisen” ja “sisäisen sabotoinnin” välillä voisi olla vähäinen, Gerashenko kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mikäli Trump toimisi näin, vaikutukset eivät rajoittuisi vain Eurooppaan. Myös Yhdysvallat kärsisi, hän arvioi.

Jos Yhdysvallat jättäisi Naton tai liittokunta romahtaisi, joutuisi Yhdysvallat käyttämään Gerashenkon mukaan arviolta 100-200 miljardia dollaria enemmän, jotta sen nykyinen globaali valta-asema säilyisi.

Lisäksi pääsy Euroopan unionin markkinoille voisi vaarantua. Myöskään Yhdysvaltojen taloudelle keskeisten Atlantin merireittien vakaus ei olisi enää taattu, hän jatkaa.

Eniten Naton hajoamisesta hyötyisi Kiina, Gerashenko kirjoittaa.

– Transatlanttisen yhtenäisyyden heikentäminen on pitkään ollut yksi sen keskeisistä geopoliittisista tavoitteista ja Yhdysvaltojen vetäytyminen Euroopasta heikentäisi myös Aasian liittolaisten – Japanin, Etelä-Korean ja Australian – luottamusta, rapauttaen koko Yhdysvaltojen liittolaisverkostoa.

Gerashenko muistuttaa Naton Yhdysvalloille tarjoamista eduista. Naton johtaminen on taannut sille merkittävää vaikutusvaltaa globaalissa turvallisuuspolitiikassa. Se voi ajaa etujaan tavalla, johon Kiina tai Venäjä eivät pysty.

Poimintoja videosisällöistämme

Nato on myös tarjonnut Yhdysvalloille taloudellista hyötyä ja kasvattanut maan asevientiä liittolaismaihin.

Yhdysvalloilla on olemassa vaihtoehtoisia järjestelyjä Naton tilalle. Esimerkkeinä Gerashenko mainitsee Australian, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian välisen sotilaallisen yhteistyösopimuksen (AUKUS) sekä kahdenväliset puolustussopimukset Japanin, Etelä-Korean sekä Filippiinien kanssa.

– Mikään näistä ei kuitenkaan täysin korvaa Natoa, Gerashenko sanoo.

Yhdysvallat hyötyy Natosta jopa enemmän kuin sen liittolaismaat, hän jatkaa.

– Nato on Yhdysvalloille epäsymmetrisesti hyödyllinen järjestely: liittolaiset käyttävät satoja miljardeja puolustukseen, ostavat yhdysvaltalaisia aseita, vahvistavat ydinsuojaa ja tukevat Yhdysvaltojen globaalia johtajuutta, Gerashenko tiivistää.