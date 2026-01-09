Verkkouutiset

Donald Trump: Naton ja Grönlannin välillä joudutaan ehkä tekemään valinta

Presidentin mukaan hän ei tarvitse kansainvälistä oikeutta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta kysyttiin The New York Timesin haastattelussa, onko Tanskan alaisuudessa olevan Grönlannin saaminen Yhdysvalloille hänelle tärkeämpää kuin puolustusliitto Naton säilyminen.

Trump ei vastannut kysymykseen suoraan, mutta hän totesi, että hänen hallintonsa saattaa joutua tekemään valinnan Grönlannin ja Naton välillä.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on varoittanut, että Yhdysvaltain hyökkäys Grönlantiin merkitsisi Naton loppua.

Trump perusteli Grönlannin haltuun saamista sillä, että hän kokee sen psykologisesti tärkeäksi menestyksen kannalta.

– Uskon, että omistajuus antaa sinulle jotain sellaista, mitä et voi saada vuokrauksella tai sopimuksella. Omistaminen antaa asioita ja elementtejä, joita ei saa pelkästään allekirjoittamalla asiakirjan.

Presidentti totesi myös, että kansainvälisen oikeuden sijaan hän on tilivelvollinen vain omalletunnolleen.

– Oma moraalini. Oma mieleni. Se on ainoa asia, joka voi pysäyttää minut, Trump sanoi.

– En tarvitse kansainvälistä oikeutta.

