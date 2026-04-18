Republikaanien paniikki kasvaa USA:n välivaaleista

Presidentti Donald Trumpin puoluetovereiden huoli mahdollisesta vaalitappiosta marraskuun välivaaleissa kasvaa, uutisoi The Wall Street Journal. Useat republikaanit varoittavat nyt Iranin sodan ja elinkustannusten nousun synkentävän puolueen vaalinäkymiä jopa sen vahvemmilla kannatusalueilla. Puolue lähtee vaaleihin ”altavastaajana”, yksi haastatelluista republikaanipoliitikoista kuvailee.

Republikaaneilla on tällä hetkellä presidenttiyden lisäksi myös enemmistö kongressissa, eli sekä senaatissa että edustajainhuoneessa.

Ennakkoarvioissa demokraatit ovat suosikkeja edustajainhuoneen vaaleissa, kun taas senaatin hallinnasta povataan tiukkaa kisaa. Vain kuukausia sitten republikaanien enemmistön säilymistä senaatissa pidettiin välivaaleissa lähes varmana.

Historialliset trendit puhuvat demokraattien voiton puolesta, WSJ kertoo. Presidentin puolue on toisen maailmansodan jälkeen vain kahdesti onnistunut kasvattamaan edustajainhuoneen paikkamääränsä välivaaleissa, ja vaaleja onkin yleensä pidetty ”kansanäänestyksenä” presidentin suosiosta. Trumpin matalat kannatuslukemat ja odottamattomat ulostulot kasvattavat republikaanien huolta vaalien edellä.

– Synkältä näyttää, arizonalainen kongressiedustaja David Schweikert kommentoi.

Viimeaikaiset tappiot useissa täytevaaleissa ja paikallisissa äänestyksissä ympäri maan ovat saaneet puolueen hälytyskellot soimaan jopa Iowan ja Texasin kaltaisissa oikeistolinnakkeissa. Texasin republikaaninen varakuvernööri Dan Patrick vertasi äskettäin poliittista ilmastoa vuoden 2018 vaaleihin, joissa demokraatit voittivat edustajainhuoneessa enemmistön ja olivat lähellä kukistaa Texasin republikaanisenaattori Ted Cruzin.

Demokraateillakin on haasteensa, WSJ toteaa. Vaikka useat puolueen tähtiehdokkaista ovat keränneet kampanjakassoihinsa miljoonia dollareita, ovat demokraattien valtakunnalliset järjestöt varainkeruussa selvästi republikaanien tukiverkostoja jäljessä. Presidentti Trumpia tukeva poliittinen komitea MAGA Inc. voi käyttää välivaaleihin jopa 300 miljoonaa dollaria, lehti kertoo.