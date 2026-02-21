Donald Trump määräsi uudet tullit – ”Epävarmuus jatkuu”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei ole luopumassa tullipolitiikastaan, vaikka maan korkein oikeus perjantaina linjasikin valtaosan viime vuonna asetetuista tulleista olevan perustuslain vastaisia. Trump ilmoitti vain tunteja päätöksen jälkeen määränneensä Yhdysvaltoihin uuden kymmenen prosentin maailmanlaajuisen tuontitullin.
Uusin tulleihin sovelletaan vuoden 1974 kauppalain pykälää, jonka turvin presidentti voi määrätä korkeintaan 15 prosentin tullit enintään 150 päiväksi, BBC kertoo. Tämän jälkeen Yhdysvaltojen kongressin on hyväksyttävä tullien jatkaminen.
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tyytyväinen Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden linjaukseen, luonnehtien sitä ”tervetulleeksi viestiksi” vallan kolmijaon toimivuudesta maassa. Poliittinen ja taloudellinen epävakuus kuitenkin jatkuu, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
– Huonoa on se, että Trump aikoo jatkaa – odotetusti – tariffipolitiikkaansa eikä kaihda keinoja löytääkseen siihen uusia välineitä. Yritysten kannalta tämä merkitsee, että epävarmuus jatkuu ja Yhdysvalloissa maltti on edelleen valttia.
Pentikäinen kehottaa nyt yrityksiä katsomaan ”muualle maailmaan” sekä EU:ta edistämään vapaakauppaasopimuksia ja vahvistamaan sisämarkkinoita.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) on Pentikäisen kanssa samoilla linjoilla. Riski kasvaa Yhdysvaltojen markkinoilla, Aaltola kirjoittaa X:ssä, luonnehtien tullia sotkuksi ”jonka jokaisen eurooppalaisen yrityksen hallituksen pitää nyt hinnoitella”.
– Trumpin päätös laittaa 10 prosentin tullit käyttäen uuteen tarkoitukseen erillistä vanhaa lakia. Hänen väärä tulkintansa toisesta laista mitätöitiin. Nyt uhkana on sama. Sekasotku tulleissa jatkuu. Epävarmuus kasvaa, koska on yhä selvempää, ettei Trumpilla ole valtuuksia asettaa tulleja, Aaltola arvioi.