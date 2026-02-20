Yhdysvaltain korkein oikeus tyrmäsi Donald Trumpin tullit

Presidentti Donald Trumpin globaalit tullit ovat laittomia, linjasi Yhdysvaltain korkein oikeus tänään. Päätös syntyi äänin 6-3.

The Wall Street Journalin mukaan ratkaisu on merkittävä takaisku presidentin hallinnolle, joka on käyttänyt tulleja painostuskeinona muokatakseen Yhdysvaltain kauppasopimuksia ja kerätäkseen kymmeniä miljardeja dollareita ulkomaisia tuotteita maahantuovilta yrityksiltä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun korkein oikeus on yksiselitteisesti kumonnut jonkin Trumpin toisen presidenttikauden politiikkatoimen. Muilla osa-alueilla tuomioistuimen konservatiivienemmistö on toistaiseksi antanut Trumpille laajat valtuudet.

Tällä kertaa kuuden tuomarin enemmistö – kolme konservatiivia ja kolme liberaalia – katsoi kuitenkin, että presidentti meni liian pitkälle määrätessään laajimmat tullinsa ilman kongressin selkeää hyväksyntää.

Tuomarien enemmistömielipiteen kirjoittaneen John Robertsin mukaan Trumpin asettamat tullit olivat rajoittamattomassa määrässään, kestossaan ja mittakaavassaan sellaisia, joita varten presidentti tarvitsisi kongressin luvan. Päätöksessä ei suoraan otettu kantaa siihen, joutuuko hallitus palauttamaan jo kerätyt tullitulot.