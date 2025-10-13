Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei usko pääsevänsä taivaaseen. Hän puhui asiasta toimittajille Air Force Onen [USA:n presidentin virkalentokone] lennon aikana.

– En usko, että mikään vie minua taivaaseen. En todellakaan usko. En ehkä olekaan menossa taivaaseen, Trump pohti.

Hän jatkoi toteamalla, että saattaa olla taivaassa juuri haastattelun hetkellä, kun Air Force One on lentämässä taivaalla.

– En kuitenkaan ole varma, pystynkö itse tekemään itselleni taivaan. Mutta olen tehnyt monien ihmisten elämästä parempaa, Trump totesi.

Maailmanpolitiikassa Trump on profiloitunut viime aikoina rauhanneuvottelijana. Trumpilla on ollut keskeinen rooli terroristijärjestö Hamasin ja Israelin välisen tulitauon saavuttamisessa sekä rauhanneuvotteluprosessin aloittamisessa.

Trump on pyrkinyt saamaan neuvoteltua rauhaa myös Ukrainan ja Venäjän välille. Nämä neuvottelut eivät yrityksistä huolimatta toistaiseksi ole johtaneet tulitaukoon tai neuvotteluihin pysyvästä rauhasta.

Donald Trump on toiminut Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 2017–2021 ja uudelleen vuodesta 2025 lähtien. Ennen poliittista uraansa hän työskenteli liikemiehenä.