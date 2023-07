CIA-johtaja: Tämän asian olen Vladimir Putinista oppinut

CIA:n pääjohtaja, mittavan uran Yhdysvaltojen ulkoasiainhallinnossa tehnyt William J. Burns avaa The Washington Postin julkaisemassa kirjoituksessa näkemyksiään maailmanpolitiikan tilasta ja Venäjän kehityksestä. Kirjoitus pohjautuu Burnsin heinäkuun alussa Englannin Oxfordissa pitämään luentoon.

Burns on toiminut keskustiedustelupalvelu CIA:n johdossa vuodesta 2021. Takanaan hänellä on monen vuosikymmenen kokemus diplomaattina, muun muassa maansa Venäjän-suurlähettiläänä ja apulaisulkoministerinä. Politicon mukaan Burnsilla on todennäköisesti enemmän kokemusta Vladimir Putinin kanssa asioinnista kuin kenelläkään muulla Yhdysvaltojen nykyhallinnossa, ja häntä onkin luonnehdittu Valkoisen talon ”Putinologiksi” eli Putin-tuntijaksi.

Kirjoituksessa Burns toteaa yrittäneensä jo kahden vuosikymmenen ajan ymmärtää Venäjän presidenttiä ja tämän pyrkimyksiä.

– Olen oppinut, että on aina virhe aliarvioida Putinin pakkomielle kontrolloida Ukrainaa ja sen valintoja, sillä ilman sitä Venäjä ei hänestä voi olla suurvalta, eikä hän suuri johtaja, Burns kirjoittaa.

– Tämä traaginen ja julma pakkomielle on jo aiheuttanut häpeää Venäjälle ja paljastanut sen heikkoudet, tuoden samalla esille Ukrainan kansan henkeäsalpaavan määrätietoisuuden ja päättäväisyyden.

Hyökkäys Ukrainaan on ollut Venäjältä strateginen epäonnistuminen, tiedustelupäällikkö toteaa.

– Putin väittää usein, ettei Ukraina ole ”todellinen valtio”, ja että se on heikko ja jakaantunut. Nyt hän on saanut oppia, että todelliset valtiot tappelevat takaisin.

– Ja juuri niin ukrainalaiset ovat tehneet, huomattavalla rohkeudella ja sitkeydellä. He eivät tule antamaan periksi, niin kuin emme myöskään me Ukrainaa tukevat, Burns lupaa.

Vaikka Burns kuvailee Venäjän hyökkäyssotaa ”välittömimmäksi uhaksi kansainväliselle järjestykselle”, kauskantoisimmat haasteet ovat CIA-johtajan mukaan toisaalla.

– Kiina on ainoa maa, jolla on sekä aikomus muovata kansainvälistä järjestystä että kasvavassa määrin taloudellinen, diplomaattinen, sotilaallinen ja teknologinen voima tehdä niin.