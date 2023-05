Bussijonojen väitetään pakenevan Belgorodissa – Moskova kiistää evakuoinnin

Venäjän sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan Belgorodin alueen Graivoronin kaupungista on virrannut ulos autojonoja paikoin ruuhkiksi asti. Verkossa on julkaistu jopa videoita väitetysti alueella kuvatuista bussiletkoista. Tämän on katsottu merkitsevän sitä, että asukkaita evakuoidaan pois taisteluiden tieltä. Paikallisten on myös kerrottu saaneen evakuointikehotuksia.

Venäjän hätätilaministeriö on reagoinut väitteisiin jyrkästi. Ministeriön mukaan mitään evakuointia ei ole käynnistetty. Ministeriö tiedotti, ettei tällaisia ilmoituksia myöskään ole lähetetty asukkaille.

Toistaiseksi tuntemattomat hyökkääjät iskivät Venäjän Belgorodin alueelle tänään. Moskovan mukaan kyse on ukrainalaisista sabotööreistä. Ukraina on taas kiistänyt jyrkästi, että sen asevoimilla olisi mitään tekemistä asian kanssa. Ukrainalaisten mukaan kyse on venäläisten vastarintaryhmien operaatioista. Vapaan Venäjän legioonaksi itseään luonnehtiva ryhmä otti maanantaina vastuun hyökkäyksestä ja julkaisi videovetoomuksen venäläisille Vladimir Putinin diktatuuria vastaan.

Väitetyistä vastarintaryhmistä tai niiden toiminnasta ei vielä maanantaina ollut juuri vahvistettua tietoa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vakuutti aiemmin, että alueella on riittävästi joukkoja vihollisten torjuntaan.

