Brittitiedustelulta synkkä ennustus hyökkääjän tulevista tappioista

Venäjän tappiot Ukrainassa ovat touko- ja kesäkuussa olleet ennätyksellisen korkeita. Joka päivä kaatui tai haavoittui keskimäärin 1262 sotilasta toukokuussa ja 1163 kesäkuussa, kertoo Britannian puolustusministeriö tuoreessa tiedustelukatsauksessaan.

Yhteenlaskettuna tämä tekee 70000 sotilasta kahden kuukauden aikana.

Lukujen nousu kertoo tiedustelun mukaan siitä, että Venäjä avasi uuden rintamasuunnan Harkovan alueella, ja jatkoi samalla operaatioitaan muualla etulinjassa. Vaikka uusi lähestymistapa lisäsi painetta rintamalla, hyökkääjä ei saanut taktisia voittoja, sillä Ukrainalla on toimiva puolustus ja venäläisjoukot vastaavasti ovat heikosti koulutettuja.

Koska Venäjä yrittää edelleen vallata Ukrainan asemia massan voimalla, tulevat hyökkääjän tappioluvut jatkumaan yli tuhannen miehen päivävauhdilla seuraavat kaksi kuukautta, arvioi tiedusteluraportti.

