Brittitiedustelu sanoo sen jälleen: Venäjä on käyttänyt suuren osan ohjuksistaan

Venäjä on iskenyt lokakuusta lähtien toistuvasti Ukrainan sähkönjakeluverkkoon. Britannian puolustusministeriön mukaan iskuissa on käytetty pääasiassa risteilyohjuksia.

Britannian tiedustelun mukaan Venäjä pyrkii toteuttamaan Ukrainassa SODCIT-strategiaa, joka on keskeinen osa sen viime vuosina hyväksymää sotilaallista doktriinia.

SODCIT on lyhenne englannin kielen sanoista Strategic Operation for the Destruction of Critically Important Targets.

Strategian tarkoituksena on Ukrainan kriittisen infrastruktuurin tuhoaminen sen sijaan, että Venäjä iskisi sotilaskohteisiin. Tavoitteena on lannistaa kansalaiset ja saada maan johtajat lopulta astumaan syrjään.

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä ei ole onnistunut tavoitteessa. Ukraina on myös onnistunut liikekannallepanossaan, mikä vähentää iskujen psykologista vaikutusta.

– Venäjän iskut aiheuttavat edelleen sähkökatkoja, mikä johtaa mielivaltaiseen, laajalle levinneeseen humanitaariseen kärsimykseen kaikkialla Ukrainassa, ministeriö toteaa katsauksessaan.

– Sen tehokkuus strategiana on kuitenkin todennäköisesti heikentynyt, koska Venäjä on jo käyttänyt suuren osan sopivista ohjuksistaan ​​taktisia kohteita vastaan.

