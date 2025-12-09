Brittilehden mukaan Suomi sai aikaan shakkimatin juonittelevaa Vladimir Putinia vastaan

Brittiläinen the Sun -lehti kertoo Suomen muuntautuneen maailman onnellisimmasta maasta ”Euroopan puolustuksen linnakkeeksi” ja lähettäneen samalla itänaapurilleen selvän viestin omasta puolustuskyvystään.

– Sen joukot harjoittelevat brutaaleissa arktisissa olosuhteissa. He tietävät, kuinka taistella pimeydessä, metsissä ja lämpötiloissa, joissa koneet jäätyvät. Monille muille armeijoille kuolettavat olosuhteet muuttuvat suomalaisten käsissä etulyöntiasemaksi, lehti toteaa.

Suomea kuvaillaan pintapuolisin hiljaiseksi, rauhalliseksi ja lumen peittämäksi maaksi, jonka asukasluku on vähäinen. Sen asevoimat lukeutuvat silti Euroopan vahvimpiin. Raudanluja taistelutahto juontaa juurensa historiaan.

Brittimedia arvioi Suomen saaneen aikaan ”shakkimatin juonittelevaa Vladimir Putinia vastaan” liityttyään puolustusliitto Naton jäseneksi vuonna 2023. Tämä toi voimakkaan liittouman aivan Venäjän ovelle.

The Sun nostaa esiin suomalaisjoukkojen strategian, jota on käytetty onnistuneesti monissa sodissa. Siinä vihollisen annetaan hetkellisesti edetä vaikeakulkuiseen maastoon ennen ratkaisevaa vastahyökkäystä.

Sotilasanalyytikko Simon Diggins vertailee Suomen ja Venäjän asevoimien vahvuutta ja toteaa Moskovan olevan selvästi ylivoimainen paperilla. Tämä ei kuitenkaan kerro kaikkea.

– Venäjä ei voi kilpailla Suomen reservien kanssa. Suomen reservin koko on tällä hetkellä 870 000 sotilasta. Hiljattain tehdyn lakimuutoksen myötä tämä kasvaa yli miljoonaan henkilöön vuoteen 2031 mennessä, Diggins sanoo.

– Tämä tarkoittaa aivan eri mittaluokan haastetta, jos Venäjä olisi tarpeeksi typerä hyökätäkseen Suomea vastaan, analyytikko jatkaa.

Maltillisista sotilasmenoista huolimatta käytettävissä on satoja tuhansia koulutettuja sotilaita. Asevelvollisuusjärjestelmän kautta tämä saadaan aikaan ilman suuren ammattiarmeijan aiheuttamia jättimäisiä kustannuksia.

– Voi sanoa, että tämä on todella äkäinen armeija pienellä budjetilla. Ratkaisevan tärkeää on, että tälle löytyy laajaa tukea. Ihmiset kokevat Suomessa velvollisuudekseen puolustaa omaa maataan, Diggins toteaa.