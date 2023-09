Brittikonetta tulitettiin, siipimies kirosi – ”todella vaarallista”

YK:n alaisen UNIDIR-instituutin vanhempi tutkija Andrei Baklitski uskoo Venäjän ja länsimaiden välillä olleen lukuisia läheltä piti -tilanteita, joista kaikkia ei ole välttämättä julkistettu.

Hän viittaa viime vuoden syyskuussa sattuneeseen tapaukseen, jossa Venäjän Su-27-hävittäjä ampui kaksi ohjusta kohti Britannian tiedustelulentokonetta. Ensimmäinen ohjuksista ei osunut kohteeseensa. Vuosi sitten väitettiin, että ensimmäisessä ohjuksessa olisi ollut toimintahäiriö. Toinen ohjus putosi suoraan alas joko keskeytetyn laukaisun tai teknisen häiriön seurauksena.

Britannian puolustusministeriö ilmoitti tuolloin hyväksyvänsä Venäjän selityksen siitä, että koko tapaus johtui ”teknisestä häiriöstä”. BBC:n mukaan 30 hengen RC-135 Rivet Joint -lentokone oli lentänyt kansainvälisessä ilmatilassa kohdattuaan kaksi venäläishävittäjää.

Toisen Su-27:n lentäjä luuli saaneensa luvan tulittaa brittikonetta saamansa epämääräisen käskyn seurauksena. Tämän siipimies moitti toveriaan kiroillen ohjuslaukaisun jälkeen.

Mustallamerellä tapahtui toinen uhkaava tapaus maaliskuussa, jolloin venäläinen Su-27-hävittäjä törmäsi tahallaan amerikkalaiseen MQ-9-lennokkiin. Lennokki vaurioitui ja syöksyi mereen.

– Vaikka Naton ja Venäjän miehitettyjen lentokoneiden tai laivojen välillä ei ole ollut toistaiseksi yhteenottoja, niin elämme siitä huolimatta todella vaarallista ajanjaksoa, Andrei Baklitski kirjoittaa X:ssä.

If history is any example, there is a lot of close calls happening behind the scenes. The fact that there have been no incidents between crewed NATO and Russian planes/ships up to now shouldn’t foreshadow the fact that we are still in a really dangerous period https://t.co/N5TZnVkPAS

