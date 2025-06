Brittihallituksen neuvonantaja: Venäjä on jo sodassa kanssamme

Venäjä on jo sodassa Britannian kanssa, sanoo brittihallituksen neuvonantaja Fiona Hill. The Guardianin haastattelema Hill on yksi juuri julkaistun Britannian strategisen puolustuskatsauksen kolmesta kirjoittajasta, ja hänet tunnetaan myös Valkoisen talon Venäjä-neuvonantajana vuosina 2017-2019.

Vladimir Putinin tavoitteena on Hillin mukaan tehdä Venäjästä ”koko Euroopan hallitseva sotilaallinen valta”. Hyökkäys Ukrainaan oli tämän projektin lähtölaukaus, arvostettu Venäjä-tuntija sanoo. Venäjä iskee jo nyt eri tavoin Britanniaa vastaan, Hill jatkaa, viitaten vaikuttamisoperaatioihin, salamurhiin, sabotaaseihin ja kyberiskyihin. Johtopäätös on hänen mukaansa se, että Venäjä on jo ”sodassa kanssamme”,

Hill kertoo varoittaneensa Putinin aikeista jo pian vuonna 2014 tapahtuneen Krimin miehityksen jälkeen. Vladimir Putin julisti sodan lännelle jo kymmenen vuotta sitten, mutta ”me emme ole kiinnittäneet siihen huomiota”, Hill sanoo. Venäjälle Ukrainan sota on sijaissotaa Yhdysvaltojen kanssa, ja tällä tavalla maa on kerännyt liittoumaansa mukaan myös Kiinan, Pohjois-Korean ja Iranin.

Nyt puolustusselonteon kirjoittaja kehottaa Britanniaa suurempaan riippumattomuuteen Yhdysvalloista. Liittolaisuuteen Yhdysvaltojen kanssa ei voi nojata yhtä vankasti kuin kylmän sodan vuosina, hän sanoo. Kesäkuun alussa julkaistussa strategisessa puolustusselonteossa Britanniaa kehotetaan muun muassa ottamaan suurempi rooli Naton ydiniskukyvyssä.

Haastattelussa Hill muistuttaa puolustusteknologian olevan jatkuvassa muutoksessa.

– Ihmiset sanovat, että Britannian armeijalla on vähiten sotilaita sitten Napoleonin aikojen. Miksi se olisi relevanttia? Tai että meillä on vähiten aluksia sitten Kaarle II:n päivien. Mittarit ovat ihan vääriä.

– Ukrainalaiset taistelevat drooneilla. Vaikka heillä ei ole laivastoa, he upottivat kolmasosan Venäjän Mustanmeren laivastosta.