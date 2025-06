Britannia haluaa suuremman roolin Naton ydiniskukyvyssä

Britannian juuri julkaistu strateginen puolustuskatsaus suosittelee maan ydinasepelotteen integraation syventämistä Natossa, pitkän kantaman iskukyvyn kehittämistä ja ydinasekyvyn teollisen perustan parantamista.

Tämä merkitsee sitä, että Britannia haluaa selvittää, voiko se hakea suurempaa osuutta kyvyssä, jota Yhdysvallat on perinteisesti hallinnut Euroopassa. Tähän liittyen asiakirjassa todetaan:

– Lisää F-35:ia tarvitaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä voisi koostua sekä F-35A- että B-malleista sotilaallisten tarpeiden mukaan, jotta saataisiin enemmän vastinetta rahalle.

Tähän saakka Britannia on hankkinut pelkästään F-35B-koneita. Asiantuntijat ja poliitikot liittävät potentiaalisen F-35A-hankinnan Britannian haluun saada osuuden Yhdysvaltojen Euroopassa varastoimista ydinaseista ja kyvyn niiden käyttämiseen sota-aikana.

Vaikka Britannialla on jo itsenäinen ydinasepelote sukellusveneistä laukaistavissa Trident-ohjuksissa, mukaan lähteminen Naton ilmasta laukaistaviin ydinaseisiin olisi merkittävä kehitysaskel maan sitoutumisessa ydinaseiden taakan jakoon Euroopassa.

Puolustuskatsaus painottaa tarvetta Britannian strategisten ydinaseiden ja konventionaalisten aseiden muodostaman pelotteen yhtenäisyyteen. Se suositteleekin, että pitkän matkan iskukyvyn rinnalla pitää vahvistaa myös integroitua ilma- ja ohjustorjuntakykyä, jolloin pelote on uskottavampi erityisesti potentiaalisessa konfliktissa ydinasevaltoja vastaan.

Katsaus suosittelee myös Naton ja Britannian johtamien sotilaallisten koulutusten ja harjoitusten tehostamista, jotta niissä käsiteltäisiin potentiaalista eskalaatiota ja konfliktiskenaarioita ydinasevaltoja vastaan. Asiakirja alleviivaa korkean intensiteetin sodankäynnin suunnittelun kiireellisyyttä.

Strategisen tason suositusten lisäksi puolustuskatsaus hahmottelee kunnianhimoisen asialistan teollista uudistusta varten, jotta varmistuttaisiin ydinasepelotteen kestävyydestä ja toimivuudesta.

Katsaus kehottaa hallitusta tutkimaan lainsäädännön muuttamista, jotta ääriolosuhteissa teollisuutta voitaisiin ohjata priorisoimaan puolustuksen vaatimuksia ja jotta voimavaroja voitaisiin ottaa valtiolle, jos kansallinen turvallisuus sitä vaatii.

