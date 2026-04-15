Toimittaja teki toisenkin jutun tekoälyllä, lehti poisti

Helsingissä ilmestyvässä Lauttasaari-kaupunginosalehdessä on julkaistu toinenkin tekoälyllä tekaistu katuhaastattelu, ilmenee lehden tekemästä selvityksestä.
Viime viikolla Lauttasaari-lehdessä julkaistiin katuhaastattelu, joka paljastui tekoälyllä tekaistuksi. Sekä haastateltavat että heistä otetut kuvat paljastuivat tekoälyllä luoduiksi. Asiasta ei mainittu jutussa lukijalle sanallakaan. Tapaus tuli ilmi jutun julkaisua seuranneen kohun myötä. Myöhemmin lehti päätti toimittajan avustajasopimuksen. Lisäksi verkosta löytyvään näköisversioon lisättiin varoitustarra tekoälyllä luodusta sisällöstä.
Päätoimittaja Pete Suhonen kertoo lehden verkkosivuilla, että tapauksen selvittelyn yhteydessä on ilmennyt, että tapaus ei jäänyt ainoaksi. Myös lehden 15. huhtikuuta 2026 julkaistussa numerossa on julkaistu saman toimittajan tekemä katuhaastattelu, joka osoittautui tekoälyn tekemäksi. Suhosen mukaan lehti ehti mennä painoon ennen kuin toimitus alkoi selvittää asiaa. Kyseinen tekoälyllä tekaistu juttu on poistettu lehden verkkosivuilta löytyvästä näköisversiosta.
– Lauttasaari-lehdessä päätoimittaja tilaa, lukee, editoi ja saattaa taittajalle kaikki jutut. Päätoimittaja myös tarkistaa lehden ennen sen painoon menoa. Tästä prosessista huolimatta julki päätyi kaksi avustajan toimittamaa katuhaastattelua, jotka osoittautuivat tekaistuksi, Suhonen kirjoittaa.
Päätoimittajan mukaan sama avustaja on julkaissut aiemmin keväällä kaksi muutakin katuhaastattelua. Ne osoittautuivat selvityksessä oikeiksi haastatteluiksi.
Lauttasaari-lehti on poistanut molemmat tekoälyllä tekaistut jutut näköislehdistään.
