Brittiministerin mukaan Venäjän valta-asema Mustallamerellä on kyseenalaistettu

– Tämä viimeisin (Vladimir) Putinin aluksen tuhoaminen osoittaa, että ne, jotka uskovat Ukrainan sodan umpikujaan, ovat väärässä, kirjoittaa Britannian puolustusministeri Grant Shapps viestipalvelu X:ssä.

Hän huomauttaa, että ”he eivät ole huomanneet, että viimeisten neljän kuukauden aikana 20 prosenttia Venäjän Mustanmeren laivastosta on tuhoutunut”.

– Venäjän valta-asema Mustallamerellä on nyt kyseenalaistettu, ja uusi Britannian ja Norjan johtama Maritime Capability Coalition auttaa varmistamaan, että Ukraina voittaa merellä, Shapps toteaa.

Aikaisemmin Ukraina on upottanut muun muassa Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan, 186 metriä pitkän ohjusristeilijä Moskvan viime vuoden huhtikuussa.

This latest destruction of Putin's navy demonstrates that those who believe there's a stalemate in the Ukraine war are wrong!

They haven't noticed that over the past 4 months 20% of Russia's Black Sea Fleet has been destroyed.

