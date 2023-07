Britannian puolustusministeri eroaa – Ukraina-kommentit ovat herättäneet ihmetystä

Britannian puolustusministerinä vuodesta 2019 toiminut Ben Wallace aikoo jättää hallituksen seuraavan ministerikierrätyksen yhteydessä, BBC uutisoi. Lähteiden mukaan pääministeri Rishi Sunak on suunnitellut ministerikierräytstä syyskuulle, joten Wallace jatkaa ministerinä todennäköisesti vain alkusyksyyn. Konservatiivipuolueen jäsenten keskuudessa suosittu ministeri ei myöskään aio asettua ehdolle seuraavissa parlamenttivaaleissa.

Wallace perusteli päätöstään luopua politiikasta perhesyillä. Ex-ammattisotilas on ollut näkyvä Ukrainan tukija, ja hänen spekuloitiin vielä aikaisemmin tänä vuonna tavoittelevan Naton pääsihteerin virkaa. Eroilmoitusta edeltäneinä päivinä ministerin lausunnot Ukrainan riittämättömästä ”kiitollisuudesta” lännelle ovat kuitenkin herättäneet ihmetystä.

Naton Vilnan huippukokouksen jälkeen puhunut Wallace sanoi Ukrainan liittolaisten odottavan maalta kiitollisuutta saamastaan tuesta. Länsimaat eivät ole ”Amazon”, Wallace sanoi.

– Pieni varoituksen sana: pidimme siitä tai emme, ihmiset haluavat nähdä kiitollisuutta, Wallace kommentoi.

Puolustusministerin lausuntoja on arvosteltu niin Ukrainassa kuin sen liittolaismaissa. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen totesi Financial Timesille, ettei tuki Ukrainalle ole ”hyväntekeväisyyttä”.

Ukrainassa Wallacen lausunto on The Guardianin mukaan herättänyt niin hilpeyttä kuin ärsyyntymystäkin, varsinkin kuin Wallace on profiloitunut Ukrainan puolustustaistelun voimakkaana tukijana. Ukrainan kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksii Danilov arveli lehdelle ministerin todennäköisesti katuvan lausuntoaan, ja painotti Britannian lukeutuvan Ukrainan keskeisimpiin liittolaisiin.

Wallace itse tarkensi kommenttejaan Twitterissä lauantaina. Ukrainankielisissä viesteissään ministeri vakuutti seisovansa jatkossakin Ukrainan takana.

– Sanoin, että Ukrainan on joskus ymmärrettävä, että monissa maissa ja joissakin parlamenteissa ei tuki ole yhtä voimakasta kuin Britanniassa.

– Kommenttini ei koskenut hallituksia, vaan pikemminkin kansalaisia ja parlamenttiedustajia.

Amazon-lausunnon tarkoituksena oli alleviivata Britannian ja Ukrainan olevan liittolaisia, ei pelkkiä kauppakumppaneita, Wallace kirjoittaa.