Ulkoministeri Elina Valtonen: Ei Ukraina-tuki ole hyväntekeväisyyttä

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi arvostetun brittilehti Financial Timesin haastattelussa Britannian puolustusministeri Ben Wallacen Ukrainalle antamaa ohjetta.

Wallace sanoi aiemmin tällä viikolla Times-lehden mukaan, että Ukrainalta halutaan kiitollisuutta maan saamasta tuesta. Hänen mukaansa länsimaat ”eivät ole Amazon”, maailman suurimpaan verkkokauppaan viitaten.

– Pieni varoituksen sana: pidimme siitä tai emme, ihmiset haluavat nähdä kiitollisuutta, Wallace kommentoi.

– Meidän lännessä täytyy ymmärtää, ettei tämä tietystikään ole hyväntekeväisyyttä, sillä Ukraina taistelee meidän puolestamme. He taistelevat meidän vapautemme ja Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin puolesta, Valtonen vastaa haastattelussa.

Ulkoministeri sanoo FT:lle, että länsi tulee pysymään sitoutuneena Ukrainan tukemiselle.

– En sanoisi, että ilmassa on väsymystä. Toivon, ettei sitä koskaan tulekaan olemaan, hän sanoo.

Ulkoministeri kertoo olevansa luottavainen, että Yhdysvaltain tuki jatkuisi, vaikka maan presidentti vaihtuisikin ensi vuonna. Kongressi on laajalti tuen puolella, hän huomauttaa.

– On myös totta, että myös Euroopan on tehtävä enemmän. Niin surullista kuin sota onkin, tärkein siitä opittu asia on se, että meidän Euroopassa on investoitava puolustukseemme paljon, paljon enemmän kuin aiemmin, ministeri huomauttaa.