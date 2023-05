Britannialta Ukrainalle Storm Shadow -risteilyohjuksia

– Iso-Britannia on aiemmin sanonut toimittavansa Ukrainalle pitkän kantaman aseita, tähän sisältyy nyt useita Storm Shadow -ohjuksia. Britannian hallitukselle on ollut selvä, että tämä on vain vastaus Venäjän tietoiseen iskujen kohdistamiseen kansalliseen siviili-infrastruktuuriin, ja se on oikeasuhtainen vastaus, länsimainen virkamies sanoi CNN:lle.

Storm Shadow on Britannian ja Ranskan yhteisesti kehittämä pitkän kantaman risteilyohjus, jolla on häiveominaisuudet ja joka laukaistaan yleensä ilmasta. Sen kantama on yli 250 kilometriä.

Storm Shadow voi iskeä syvälle Venäjän hallitsemalle alueelle Itä-Ukrainassa. Länsimainen virkamies kertoi CNN:lle, että Britannia on saanut Ukrainan hallitukselta takeet siitä, että näitä ohjuksia käytetään vain Ukrainan suvereenilla alueella, ei Venäjällä. Britannian viranomaiset luokittelevat Krimin Ukrainan suvereeniksi alueeksi.

Britannian puolustusministerin Ben Wallacen odotetaan ilmoittavan alahuoneelle, että Britannia lähettää Storm Shadow -ohjuksia Ukrainaan.

Ohjus on ”todellinen pelin muuttaja etäisyyden näkökulmasta”, Yhdysvaltain vanhempi sotilasviranomainen kertoi CNN:lle. Se antaa Kiovalle valmiudet, joita se on pyytänyt sodan alusta lähtien.