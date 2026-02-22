Boris Johnson haluaa joukkoja Ukrainaan – asiantuntija toppuuttelee

Britannian entinen pääministeri Boris Johnson tahtoo Britannian ja muiden liittolaisten lähettävän ei-taistelevia joukkoja Ukrainaan ”nyt”. haastattelussa Johnson kuvailee joukkojen lähettämistä Ukrainaan viestiksi Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

Johnson toimi Britannian pääministerinä Venäjän hyökätessä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Ukrainaa tukevien maiden ”halukkaiden koalitiossa” on keskusteltu rauhanturvaajien lähettämisestä Ukrainaan mahdollisen tulitauon ja rauhansopimuksen jälkeen. Johnson ei haastattelussa kuitenkaan näe mitään syytä odottaa rauhanprosessin etenemistä, sillä hänestä tulitauko antaisi aloitteen Putinille.

– Jos suunnittelemme joukkojen lähettämistä sodan jälkeen, jolloin Putin on taipunut tulitaukoon, niin miksi emme tee sitä nyt?

– En näe mitään loogista syytä sille, miksemme voisi lähettää rauhanomaisia maajoukkoja osoittaaksemme tukemme vapaalle ja itsenäiselle Ukrainalle, Johnson sanoo.

Ukraina on vapaa valtio joka saa itse päättää keitä se hyväksyy maahansa, ex-pääministeri linjaa.

Arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti ei kuitenkaan Johnsonin ehdotukselle lämpene. Professorin mukaan ”loogisia” syitä olla lähettämättä joukkoja tässä vaiheessa on useita.

– 1. Mitä todellista hyötyä heistä olisi, samalla kun he todennäköisesti torppaavat neuvottelut? 2. Mitä tapahtuu, jos heitä kuolee? Aiommeko eskaloida, ja jos aiomme, niin miten ja millä keinoin? 3. Eikö tämä pikemminkin heikentäisi Britannian ja lännen yhtenäisyyttä kuin vahvistaisi sitä, Galeotti kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Melkein kuin Boris nauttisi siitä tunteesta, kun voi päästää suustaan mitä tahansa mieleen juolahtavaa ja huomiota herättävää, ajattelematta asioita loppuun asti, professori arvostelee.