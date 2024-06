Ben Zyskowicz: Rikkaita verottamalla ei miljardiluokan säästöjä korvata

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz tyrmää Verkkouutisten BenTV:ssä väitteet siitä, että Petteri Orpon hallituksen säästötoimet olisi voitu jättää tekemättä.

Zyskowicz muistuttaa, että Suomi on elänyt jo pitkään velaksi. Uutta velkaa otetaan yli 10 miljardia euroa joka vuosi.

– Tietysti ihmiset toivovat, että voitaisiin olla säästämättä, ja se on ihan ymmärrettävää. […] Ja oppositio antaa ymmärtää, että ei näitä ikäviä säästöjä tarvitse tehdä, voidaan ottaa jostain muualta, Zyskowicz sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että vaihtoehtoja ei juuri ole. Uusilla veroilla ei aukkoa voitaisi kuroa umpeen.

– Se jostain muualta -momentti on jo ihan loppuun kaluttu, Zyskowicz tiivistää.

Zyskowiczin mukaan moni saattaa ajatella, että talouden alijäämä voitaisiin kuroa umpeen verottamalla rikkaita lisää. Tämä voisi olla Zyskowiczin mukaan tapa saada valtion budjettiin ylimääräinen sata miljoonaa euroa, mutta tällä ei ongelmaa ratkaistaisi.

Kokoomuskonkari toteaakin Suomessa olevan niin vähän rikkaita, että vaikka heiltä verottaisi kaiken pois, ei siitä saatavilla tuloilla saataisi pysäytettyä Suomen miljardiluokan velkaantumista.

Jos alijäämä haluttaisiin siis kuroa umpeen verotuksella, johtaisi se enemmistön kannalta ikävään tilanteeseen.

– Eli olisi pakko verottaa nykyistä kireämmin laajaa keskiluokkaa, Zyskowicz sanoo.

Keskiluokan tuloverotuksen korottamisella taas olisi Zyskowiczin mukaan haitallisia vaikutuksia talouskasvuun ja työllisyyteen. Vaikutukset olisivat suurempia kuin nykyisen hallituksen tekemät säästöpäätökset ja muutokset arvonlisäveroon.

Zyskowicz vertaakin Suomen tilannetta uusioperheeseen, joka on aiemmin ottanut joka kuukausi velkaa säilyttääkseen elintasonsa. Kun perheen uusi huoltaja sanoisi, ettei jatkuvaa velaksi elämistä voi jatkaa, ei olisi yllätys, jos tämä herättäisi muussa perheessä närää.

– Olisiko se yllätys, jos siitä perheestä porukat on sitä mieltä, että tämä uusi elättäjä vie asioita ja perheen elintasoa huonompaan suuntaan? Zyskowicz kysyy.

Suomi on Zyskowiczin mukaan elänyt samalla tavalla velaksi viimeiset 15 vuotta, ja nykyinen hallitus on viimein puuttumassa tähän. Se herättää väistämättä myös vastareaktioita, mutta muutokset on silti tehtävä. Velalla nykytason palveluita ei voi loputtomasti kustantaa.

– Kaikki ne edut, kaikki ne panostukset eivät ole mahdollisia, koska me ei itse pystytä niitä rahoittamaan, Zyskowicz linjaa.