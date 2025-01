Ben Zyskowicz: Miksi SDP hyväksyi kaikki hallituksen säästöt?

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz toteaa SDP:n jatkaneen usein kuultua mantraansa siitä, että puolue kyllä hyväksyy julkisen talouden säästöt, mutta että ne voitaisiin tehdä ”oikeudenmukaisesti”.

Näin ovat sanoneet muun muassa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.

– No, kukapa oikeudenmukaisuutta vastustaisi? En minä ainakaan. Mikä on oikeudenmukaista? Onko esimerkiksi se, että keskituloinen suomalainen tienaa noin 3 000 euroa kuussa, ja jos hän saa ylennyksen tai tekee ylitöitä, niin niistä lisäeuroista puolet menee veroihin. No onko se oikeudenmukaista? Minusta ei, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

SDP väittää, ettei se leikkaisi esimerkiksi sosiaaliturvasta. Puolueen vaihtoehtobudjetissa kuitenkin käytännössä hyväksyttiin kaikki pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemät säästöt työttömyysturvaan ja lähes kaikki sosiaaliturvasäästöt.

Konkariedustaja pohtii, miksi näin on.

– No tietysti siksi he hyväksyivät nämä epäoikeudenmukaisiksi moittimansa säästöt, että oli mahdotonta tehdä jotakuinkin järkevää vaihtoehtobudjettia ilman näitä säästöjä, Zyskowicz toteaa.

Vasemmistoliitto on puolestaan esittänyt verojen korottamista.

– Mutta kun Suomen ongelma ei ole se, että meillä on liian matalat verot. Veromme ovat suunnilleen maailman kymmenen kireimmän maan joukossa. Ongelmamme on se, että meillä on liian suuret julkiset menot. Luulen, että Suomi on niidenkin suhteen top 10 -listalla, kokoomusedustaja sanoo.

Näin ollen ratkaisu ei ole se, että veroja kiristetään vielä entisestään. Verotuksen yksityiskohdissa voi toki olla muutostarpeita, Zyskowicz huomauttaa.

– Ratkaisu on se, että meidän pitää vähentää julkisia menoja, Ben Zyskowicz kiteyttää.