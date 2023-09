Bayraktarit tekivät paluun: Partiolaiva ja rekka räjäytettiin kappaleiksi

Sodan alkuvaiheessa Turkin Ukrainalle toimittamat Bayraktar TB-2 -taistelulennokit saivat runsaasti julkisuutta onnistuneista iskuistaan eteneviä venäläiskolonnia vastaan. Hitaudestaan huolimatta ne yllättivät jopa venäläisiä ilmatorjuntapattereita.

Bayraktar-kalusto hupeni vähitellen tappioiden kasautuessa, minkä jälkeen niitä käytettiin pääasiassa tiedustelutehtävissä. Ne osallistuivat vielä viime vuoden kesällä Mustallamerellä sijaitsevan Käärmesaaren vapauttamiseen.

Ukrainan asevoimien kaksi tuoretta videota osoittavat, että TB-2:t ovat jälleen aktiivisessa käytössä mahdollisesti uusien Turkista saapuneiden toimitusten jälkeen. Ukrainan puolustusministeriö kertoo venäläissotilaiden ”rantakauden” päättyneen karulla tavalla Hersonin alueella.

Julkaistun videon sanotaan näyttävän venäläisen KS-701-partioveneen maihinnousuyrityksen. Sotilaat olivat purkamassa tarvikkeita lennokin ampuman ohjuksen iskeytyessä suoraan partioalukseen. Kuuden venäläissotilaan kerrotaan kuolleen ja kahden haavoittuneen. Partioalus tuhoutui räjähdyksessä.

Ukrainan asevoimat julkaisi lisäksi toisen Bayraktar-lennokin kuvaaman videon, jossa näytetään venäläisen Ural-kuorma-auton tuhoutuminen eteläisellä rintamalla.

