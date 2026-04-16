Baltian iskukyky kasvaa – Viro hankkii lisää HIMARS-järjestelmiä

Viron puolustusinvestointien keskus ECDI on allekirjoittanut sopimuksen Lockheed Martinin kanssa kolmen HIMARS-järjestelmän ja ampumatarvikkeiden hankinnasta. Hankinta nostaa Viron HIMARSien määrän kuudesta yhdeksään.

Järjestelmät toimitetaan Viroon ensi vuonna. Ensimmäiset kuusi toimitettiin keväällä 2025. Sopimus sisältää myös noin 11 miljoonan dollarin (9,4 miljoonan euron) investoinnin Viron puolustusteollisuuteen, mukaan lukien HIMARSien komponenttien huoltokykyyn.

Hankinta liittyy Viron käynnissä olevaan puolustushankintaohjelmaan, jolla pyritään vahvistamaan maan kaukovaikutuskykyä sekä – osana laajempaa Baltian maiden ponnistusta –perustamaan yhteinen kaukovaikutusarkkitehtuuri. Siinä asiayhteydessä kolmen HIMARSin lisähankinta on vahvistus maiden kasvavalle yhteiselle kyvylle, joka parantaa voiman hajauttamista, selviytyvyyttä ja kykyä ylläpitää operaatioita pitkäkestoisessa kriisissä tai konfliktissa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisen Puolustuksen turvallisuusyhteistyövirasto DSCA:n asiakirjasta käy ilmi että jo alkuperäinen hankinta sisälsi erityyppisiä ohjuksia, mukaan lukien GMLRS, pitkän kantaman GMLRS ja ATACMS.

Viro siis investoi nopeasti liikkuvaan järjestelmään, joka integroituu saumattomasti Naton maalinosoitus- ja johtamisjärjestelmiin ja pystyy uhkaamaan hyökkääjän ampumatarvikevarastoja, komentopaikkoja, ilmatorjuntayksiköitä sekä huoltoinfrastruktuuria kaukana linjojen takanakin.

Taktinen hyöty lavettien määrän kasvattamisessa puolella on siinä, että laukaisuyksiköitä pystytään paremmin hajauttamaan, vaihtamaan, lataamaan ja huoltamaan säilyttäen operaatiotempo mahdollisimman korkealla. Tämä on erityisen tärkeää pienelle eturintaman maalle, joka ei voi tukeutua massamaiseen tulenkäyttöön, vaan pyrkii tuottamaan täsmävaikutusta valittuihin maaleihin.

Viro ei hanki HIMARSeja kopioidakseen Venäjän tulivoimaa, vaan vaikeuttaakseen Venäjän operaatiosuunnittelua, koska sen komentopaikat, ryhmitysalueet ja logistiikkaverkot ovat aiempaa haavoittuvampia heti mahdollisen konfliktin alusta lähtien. Tämän vuoksi uuden hankinnan ampumatarvikkeiden valikoima on yhtä tärkeä kuin itse järjestelmäkin.

Uskottava kaukovaikutuskyky on kiinni ampumatarvikkeiden saatavuudesta ja tulenkäytön ylläpitokyvystä eri etäisyyksille ainakin yhtä paljon kuin laukaisulavettien määrästä.