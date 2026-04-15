Eurooppa varautuu Donald Trumpin uhkaukseen – Nato-varasuunnitelma etenee

Eurooppalaiset johtajat ovat valmistelleet varasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Eurooppa pystyy puolustamaan itseään Naton nykyisiä sotilaallisia rakenteita hyödyntäen, mikäli Yhdysvallat vetäytyy puolustusliitosta. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.

Lehden mukaan ajatusta pitkään vastustanut Saksa on antanut varasuunnitelmalle tukensa.

Suunnitelmia laativat toimijat kutsuvat hanketta ”eurooppalaiseksi Natoksi”. Eurooppalaisten roolia pyritään lisäämään liittokunnan johto- ja ohjaustehtävissä sekä täydentämään sitä Yhdysvaltain sotilaallisilla resursseilla.

Osallistujien mukaan suunnitelmia on edistetty epävirallisesti sivukeskusteluissa ja illallisilla Naton piirissä. Sen ei ole tarkoitus kilpailla nykyisen liittokunnan kanssa. Eurooppalaisten tavoitteena on säilyttää pelote Venäjää vastaan, operatiivinen jatkuvuus ja ydinpelotteen uskottavuus, vaikka Yhdysvallat vetäisi joukkojaan Euroopasta tai kieltäytyisi puolustamasta sitä, kuten presidentti Donald Trump on uhannut.

Viime vuodesta alkaen kehitellyt suunnitelmat kuvastavat eurooppalaisten syvää huolta Yhdysvaltojen luotettavuudesta. Ne saivat lisävauhtia, kun Trump uhkasi ottaa Grönlannin Tanskalta ja ovat nyt entistä ajankohtaisempia Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen Iran-kiistan kiristyessä.

Ratkaisevan sysäyksen antaa poliittinen suunnanmuutos Saksassa, jossa on Yhdysvaltain ydinaseita ja jossa on pitkään vältetty kyseenalaistamasta Yhdysvaltojen roolia turvallisuuden takaajana. Tämä on nyt muuttumassa liittokansleri Friedrich Merzin aikana, koska Yhdysvaltojen luotettavuus liittolaisena herättää epäilyjä.

Eurooppalaiset pyrkivät nyt ottamaan enemmän vastuuta, kuten Trump on pitkään vaatinut. Pääsihteeri Mark Rutten mukaan liittokunnasta tulee ”eurooppalaisvetoisempi”.

Trump on viime aikoina kutsunut eurooppalaisia liittolaisia ”pelkureiksi” ja nimittänyt Natoa paperitiikeriksi sekä todennut Venäjän presidentti Vladimir Putiniin viitaten: ”Putin tietää sen myös.”

– Taakan siirtyminen Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja jatkuu osana Yhdysvaltojen puolustus- ja kansallista turvallisuusstrategiaa, totesi tasavallan presidentti Alexander Stubb WSJ:lle. Lehti nimeää Stubbin yhdeksi suunnitelmaan osallistuvista johtajista.

– Tärkeintä on ymmärtää, että tämä on käynnissä, ja toteuttaa se hallitusti ja kontrolloidusti sen sijaan, että Yhdysvallat vetäytyisi nopeasti, Stubb sanoi haastattelussa.

Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi erota Natosta liittolaisten kieltäydyttyä tukemasta hänen Iran-politiikkaansa. Liittokunnasta eroaminen vaatisi kongressin hyväksynnän, mutta presidentti voisi silti siirtää joukkoja tai kalustoa pois Euroopasta tai evätä tuen ylipäällikön valtuuksillaan.

Heti Trumpin uhkauksen jälkeen Stubb soitti presidentille ja kertoi Euroopan suunnitelmista vahvistaa omaa puolustustaan.

– Perusviesti amerikkalaisille ystävillemme on, että kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen Euroopan on aika ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan, Stubb sanoi.