Bahmut on Vladimir Putinin Pyrrhoksen voitto

Venäjä on yrittänyt valloittaa Bahmutia jo seitsemän kuukautta. Parin kuukauden ajan se on pystynyt etenemään, mutta hinta on ollut hirvittävä: tappioita kaatuneina, haavoittuneina ja vangiksi jääneinä on tullut noin 10 000 sotilasta kilometriä kohti; jokainen metri on maksanut kymmenen sotilasta.

Vaikka Venäjä valloittaisi koko Bahmutin, se on jo myöhäistä. Ukrainalaisen sotilasasiantuntijan, ilmavoimien eversti Roman Svitanin mukaan Bahmutilla oli sotilaallista merkitystä silloin, kun Venäjä hallitsi Izjumia.

Bahmutin ja Izjumin kautta se olisi voinut edetä pihtiliikkeellä Slavjanskiin ja Kramatorskiin, mutta kun Ukraina vapautti Izjumin ja Lymanin, se katkaisi pihdin pohjoiskärjen pois. Venäjä tarvitsee välttämättä Slavjanskin ja Kramatorskin saadakseen hallintaansa 133 kilometrin mittaisen Donets–Donbass-kanavan, joka on elintärkeä Donetskin vesihuollolle.

Venäjällä kerrotaan olevan yli miljoonan miehen reservi, joiden voimalla se voisi yrittää päästä 40 kilometriä luoteeseen Slavjanskiin asti, mutta Svitanin mukaan niiden 360 000 sotilaan lisäksi, jotka ovat jo Ukrainassa, Venäjällä ei ole kuin 100 000 mobilisoitua koulutusleireillä. Sen enempää Venäjä ei pysty varustamaan, koska ei löydy enempää edes housuja, sukkia tai ruokaa, puhumattakaan upseereista heidän johtamisekseen.

Samaan aikaan, kun Vladimir Putin on haaskannut resursseja, joita se ei pysty korvaamaan, yrittäessään valloittaa merkityksettömäksi muuttunutta kaupunkia, Ukrainan puolustusvoimat ovat muuttuneet 2000-luvun verkostokeskeiseksi asevoimaksi, joka näkee kaikki maalit ja iskee niihin täsmäaseilla.

Esimerkki Ukrainan kyvyistä nähtiin Vuhledarissa, vähän yli sata kilometriä Bahmutista lounaaseen, jossa Venäjän menetti kokonaisen panssariprikaatin pääosat ilman minkäänlaista panssaritaistelua, pelkästään ajamalla Ukrainan kylvämiin miinoitteisiin ja jäämällä tykistötulen tai panssarintorjuntaohjusten uhreiksi.

Ukraina ei ole käyttänyt Bahmutissa parasta voimaansa ja parhaita aseitaan, joita se tarvitsee myöhemmin hyökkäykseen, vaan on vain vuodattanut Venäjän verta. Novaja Gazetan toimittaja Julia Latynina kuvaa Bahmutia märäksi sokerikeoksi, jolla houkuteltiin muurahaisia. Sokeri suli, mutta muurahaiset murskattiin.

Kun Ukrainan maavoimien joukot viime kesäkuussa vetäytyivät Severodonetskista, niiden tilalle tulivat erikoisjoukot, jotka kävivät sissisotaa raunioissa estäen vielä jonkun aikaa Venäjää saamasta kaupunkia kokonaan hallintaansa. Jos Ukraina vetäytyy ja käyttää samaa taktiikkaa Bahmutissa, se pystyy lisäksi vaikuttamaan tykistöllä koko kaupungin alueeseen.

Voitettuaan taistelun Etelä-Italiassa saman kokoista Rooman armeijaa vastaan vuonna 279 eaa. Epeiroksen kreikkalainen kuningas Pyrrhos totesi: ”Vielä yksi tällainen voitto, ja minulla ei ole enää armeijaa.” Rooma pystyi korvaamaan menetyksensä täydennysjoukoilla, mutta Pyrrhoksella ei enää ollut varaa tappioihin.

Kuten antiikin Pyrrhos, Putin ei pysty enää korvaamaan Bahmutissa kokemiaan tappioita. Ukrainan tiedustelupäällikön, kenraalimajuri Kyrylo Budanovin mukaan Venäjän asevoimilla ei ole enää tarpeeksi kalustoa ja koulutettuja sotilaita tavoitteidensa saavuttamiseksi Donbassissa.