Attendo irtisanout kuntien hoivasopimuksia

Terveydenhuolto- ja hoivapalveluyritys Attendo kertoo tiedotteessaan neuvotelleensa pitkin syksyä siitä, miten turvata vanhuksille hyvä ja laadukas hoiva myös vuonna 2023. Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvistin mukaan neuvottelut eivät ole kaikilla alueilla johtaneet tuloksiin, ja nyt aika uhkaa loppua kesken.

Samaan aikaan osa hyvinvointialueista on irtisanonut sopimuksia Attendon kanssa.

– Hyvinvointialueet aloittavat jo vuodenvaiheessa, mutta asiat ovat monin paikoin edelleen auki. Tämä on huolestuttavaa, sillä asia koskee isoa joukkoa hoivan asiakkaita. Hyvinvointialueet ostavat jo noin puolet ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan palveluista meiltä ostopalvelutuottajilta. Meidän on toimittava nyt, sillä nykyisissä sopimuksissamme on pitkät irtisanomisajat, sanoo Holmqvist.

Hänen mukaansa Attendo on joutunut irtisanomaan merkittävän määrän hoivasopimuksia kuntien ja kuntayhtymien kanssa eri puolilla Suomea.

– Vastuullisena hoivan tuottajana Attendo ei voi jatkaa yhteistyötä sopimuksilla, jotka eivät anna mahdollisuutta laadukkaaseen hoivaan. Palvelujen hinnan on katettava laadukkaan hoivan kustannukset. Kustannuksia ovat jo kuluvan vuoden aikana nostaneet esimerkiksi henkilöstömitoitus ja kiihtyvä inflaatio.

Holmqvist toteaa, että vanhuspalvelulaki takaa jokaiselle hoivakodin asukkaalle oikeuden asua valitussa hoivakodissa niin kauan kuin haluaa ja palveluntarve sitä edellyttää. Kunnan ja jatkossa hyvinvointialueen on järjestettävä asuminen ja hoiva, eikä kenenkään tarvitse muuttaa toiseen hoivakotiin paikan saatuaan.

– Asia on ajankohtainen suurelle osalle asukkaitamme, sillä olemme juuri kertoneet heille ja heidän läheisilleen sopimuksiemme irtisanomisesta. Asukkaamme saavat olla rauhallisin mielin, sillä irtisanomiset eivät vaikuta asumiseen ja hoivaan, sanoo Holmqvist.

Holmqvistin mukaan hallituksen viime viikolla tekemä päätös 0,7:n hoivamitoituksen aikataulusta lisää tilanteen sekavuutta. Mitoituksen nosto huhtikuussa tasolle 0,65 aiemmin ilmoitetun 0,7 sijaan, ja vasta 1.12.2023 tasolle 0,7, ei ratkaise henkilöstöpulaa.

– Erityisesti olen huolissani pienemmän kokoluokan yksityisistä toimijoista, joiden aika ei taatusti riitä useiden erilaisten sopimuksien neuvottelemiseen vuoden sisällä. On kaikkien kansalaisten ja koko hoiva-alan etu, että hoivan tuottajia on erilaisia ja eri kokoisia, Holmqvist sanoo.