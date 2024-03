Asuntovelallisille luvassa helpotusta: Kesäkuussa voi alkaa tapahtua

Ilma on väreillyt varovaisesta toiveikkuudesta. Innokkaimmat odottivat, että Euroopan keskuspankki EKP:n ensimmäiset koronlaskut ajoittuisivat jo tälle keväälle.

Toiveikkuus oli kuitenkin ennenaikaista, vaikka valo tunnelin päässä on jo näkyvissä. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että EKP laskee ensimmäistä kertaa ohjauskorkojaan kesäkuun kokouksessa.

– Olen suhteellisen toiveikas, että kesäkuussa alkaa tapahtua. Christine Lagarden puhe korkokokouksen jälkeen viittasi myös siihen suuntaan. Toisaalta haukatkin ovat olleet äänessä, mutta kesäkuu on kalenterissa, sanoo Inderesin ekonomisti Marianne Palmu Verkkouutisille.

– Myös meidän ennusteemme on pysynyt ennallaan ja näyttää yhä todennäköisemmältä, että EKP:n ensimmäinen koronlasku tulee kesäkuussa, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

EKP saattaa toimia jopa ennen Yhdysvaltain keskuspankki, Fediä. Yhdysvalloissa inflaatio, etenkin palveluiden osalta, on edelleen tiukassa. Euroalueen inflaatio painui helmikuussa 2,6 prosenttiin ja Yhdysvalloissa inflaatio on yli kolmessa prosentissa.

– Olen entistä enemmän kallellaan siihen suuntaan, että EKP laskee korkojaan ennen Fediä. Molempien osalta odotukset ovat tällä hetkellä, että ensimmäisen kerran korkoja lasketaan kesäkuussa, Palmu sanoo.

– Jos EKP laskee korkojaan ensimmäisen kerran kesäkuussa, niin silloin se reagoi hieman aiemmin kuin Fed.

Palmu muistuttaa, että Euroopan keskuspankki on hyvin konservatiivinen ja on yleensä odottanut Fedin toimia ennen omiaan. Euroopan ja Yhdysvaltain taloustilanteet ovat kuitenkin hyvin erilaiset, joten EKP on pakotettu toimimaan viimeistään kesäkuussa.

– Yksi neuvoston jäsen on puhunut, että EKP:n pitäisi odottaa Fediä, mutta rahapolitiikan päätökset tehdään euroalueen lukujen perusteella. Historiallisessa vertailussa kannattaa muistaa, että kun Fed on toiminut ensin, niin myös Yhdysvaltain suhdanteet ovat vaatineet sitä. Nyt tilanne ei ole samankaltainen, von Gerich sanoo.

– Olen itsekin sitä mieltä, että EKP:n pitäisi laskea korkoja ensimmäisenä. Euroalueella talousympäristö on sellaisessa tilassa, joka kaipaa alhaisempia korkoja. Euroopassa Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi ovat vaikuttaneet negatiivisemmin meidän talouteemme kuin Yhdysvaltain talouteemme.

Korot voivat laskea 0,75 prosenttiyksikköä vuonna 2024

Suomalaisten kotitalouksien arkeen on siis luvassa helpotusta viimeistään kesäkuun kokouksessa. Mutta mitä tahtia EKP laskee ohjauskorkojaan?

– Uskomme, että koronlaskutahti tulee olemaan 0,25 prosenttia kerran joka kvartaalissa eli kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Ennusteemme mukaan korot laskevat 0,75 prosenttia tänä vuonna, sanoo Jan von Gerich.

Myös Marianne Palmu uskoo, että tärkein ohjauskorko eli talletuskorko tulee olemaan kolmen prosentin kieppeillä joulukuussa.

– Markkinathan odottavat tällä hetkellä, että korot voisivat laskea jopa alle kolmen tämän vuoden puolella. Markkinaodotuksissa on sisällä paljon hyvää, ja kesäkuun kokouksen jälkeen on tänä vuonna jäljellä enää neljä korkokokousta. Siksi nykyodotuksetkin voivat osoittautua liian optimistisiksi.