Asuntomurrot kasvussa – Yle: Tällaisiin kohteisiin nyt isketään

Asuntomurrot ovat lisääntyneet viime kuukausina pääkaupunkiseudulla, kertoo Yle.

– Syksyn pimeys näkyy tilastoissa heti. Kun illat pimenevät, rikollinen toiminta helpottuu varsinkin asuntomurroissa. Pimeällä liikkuessa ei välttämättä paljastu ja ulkoa voi päätellä, onko asunto tyhjänä, Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Kimmo Sainio sanoo Ylelle.

Myös Finanssialan tilastojen mukaan asuntomurtojen määrä on kasvanut. Helsingissä tehtyjen asuntomurtojen määrä on kasvanut tämän vuoden aikana 35 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Poliisin mukaan Helsingissä tapahtuneet asuntomurrot voidaan jakaa kahteen eri luokkaan.

Ensimmäisissä on kyse ulkomailta Suomeen tulleista rikollisryhmistä. Ryhmät murtautuvat yleensä omakoti- ja rivitaloihin murtautumalla asuntoon oven tai ikkunan kautta. Varkaiden mukaan lähtee helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta, kuten kelloja, koruja tai pankkikortteja.

– Sitten on huumausainerikollisuuteen tai muuhun rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä asuntomurtoja, joita tehdään usein kerrostaloihin. Tyypillisesti tällaisiin asuntoihin on helppo murtautua, koska oven kautta on murtauduttu aiemminkin. Asunnosta varastetaan rahaa tai huumausaineita, Sainio sanoo Ylelle.

