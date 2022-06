Asiantuntija Venäjän taloudesta: Tilanne paljon huonompi kuin kerrotaan

Venäjän presidentti Vladimir Putinin väite inflaation taittumisesta Venäjällä saattaa kieliä vakavammastakin ongelmasta Venäjän taloudessa, asiantuntijat arvioivat.

Presidentti Putin kertoi tiistaina Venäjän ”saaneen otteen” inflaation noususta. Venäjän tilastoviranomaisen Rosstatin mukaan inflaation kasvu pysähtyi toukokuun puolivälissä. Maassa on Rosstatin mukaan tilastoitu muutaman viime viikon ajan jopa lievää deflaatiota.

– Toukokuun toisesta puoliskosta lähtien hintojen nousu on pysähtynyt kokonaan. Nyt inflaatio on nollassa, Putin sanoi alkuviikosta the Moscow Timesin mukaan.

Deflaation jatkuminen olisi asiantuntijoiden mukaan selkeä merkki kuluttajien arjen kurjistumisesta. Deflaatiota eli rahan arvon nousua kuvataan usein ”talouden hirviöksi”, sillä se aiheuttaa pitkittyessään laajaa tuhoa talouden eri sektoreilla. Kun hinnat joutuvat laskukierteeseen, kuluttajat alkavat odottaa niiden laskevan tulevaisuudessa edelleen. Tästä seuraa, että hyödykkeiden kulutuspäätöksiä ei tehdä ja esimerkiksi asuntojen, autojen ja muiden kestokulutushyödykkeiden markkinat käytännössä jäätyvät.

Pahimmassa tapauksessa suuri määrä henkilöstöä eri talouden sektoreilla menettää työpaikkansa ja toimeentulonsa. Kierre vain voimistaa itseään ja kansantalous ajautuu syvään taantumaan.

– Putinin huomio tarkoittaa itse asiassa sitä, että talouden tila on vain pahentumassa, analyytikko Nick Trickett arvioi Moscow Timesille.

– Hän yrittää vain myydä kansalle ajatuksen, jonka mukaan talousteknokraatit olisivat alkaneet tehdä asioita, jotka nyt estävät perushyödykkeiden, kuten ruoan, hintoja nousemasta, hän jatkaa.

Deflaatio ei tiedä hyvää suurelle osalle venäläisistä kuluttajista, sillä se voi olla merkki ilmoitettua korkeammasta työttömyydestä.

– Se voi olla positiivista niiden kuluttajien kannalta, joilla on vielä varaa ostaa asioita, mutta jos deflaatio johtuu taloudellisen toiminnan ja ihmisten käytettävissä olevan varallisuuden supistumisesta, se ei viittaa mihinkään positiiviseen, Trickett sanoo.

Jos deflaatio jatkuu, on Venäjän talous Trickettin mukaan pian ”vapaassa pudotuksessa”.

– On selvää, että asiat ovat Venäjällä [jo] paljon huonommin kuin kerrotaan.

