Asiantuntija uskoo Turkin Nato-solmun aukeavan

Turkki ei jatka Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemusten jarruttamista loputtomiin, sanoo arvostetun International Crisis Group-ajatushautomon asiantuntija Berkay Mandiraci. Ratkaisua saadaan todennäköisesti odottaa Turkin vaalien jälkeiseen aikaan, hän toteaa Svenska Dagbladetille.

– Vahva Nato on pidemmällä aikavälillä myös Turkin strateginen etu, Mandiraci sanoo.

Turkki on Unkarin ohella ainoa Nato-maa joka ei vielä ole hyväksynyt Suomen ja Ruotsin jäsenhakemuksia. Turkki on arvostellut maita liian lepsusta suhtautumisesta terrorismiin, ja presidentti Recep Tayyip Erdoğan on vaatinut Suomea ja Ruotsia luovuttamaan terroristeina pitämiään henkilöitä.

Viime päivinä spekulaatiota on herättänyt Yhdysvaltojen ja Turkin mahdollisten hävittäjäkauppojen ilmaantuminen kiistan pelinappulaksi. Turkki haluaa Yhdysvalloilta F-16-hävittäjiä, ja Yhdysvaltojen on arvioitu nostavan kaupan ehdoksi Nato-jarrutuksen lopettamisen. Hävittäjien myyminen Turkille on kuitenkin jo herättänyt arvostelua Yhdysvaltojen kongressissa.

Asiantuntija Mandiraci ei usko, että edes hävittäjäkaupan toteutuminen olisi riittävä voitto Turkille.

– Ei ole monta foorumia joissa Turkilla olisi veto-oikeus, ja Nato on niistä todennäköisesti tärkein. Siitä luopuminen on Ankaralle iso askel. En usko, että siihen ryhdytään vain F-16-hävittäjien vuoksi, hän sanoo.

Terrorismi on tutkijan mukaan aito ongelma etenkin Ruotsin ja Turkin välillä. Mandiraci muistuttaa, että Turkin lainsäädäntö on terrorismin osalta laaja. Maa luokittelee terroristeiksi myös henkilöitä, joita ei EU:ssa tähän kategoriaan laskettaisi. Tutkija kehottaa nyt Ruotsia ”liberaalin demokraattisen järjestelmän” puitteissa Saksan tavoin rajoittamaan Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n varainhankintaa ja symbolien käyttöä.

Myös Turkin on joustettava vaatimuksistaan, hän toteaa. Ennen Turkin vaaleja näin tuskin tapahtuu, sillä Erdogan ei halua tarjota oppositiolle poliittista lyömäasetta.

Brittiläisen Chatham House-tutkimuslaitoksen Turkki-asiantuntija Timothy Ash on samoilla linjoilla.

– Hän haluaa epätoivoisesti pitää vallan kahvasta kiinni, ja on valmis käyttämään kaikkea äänten kalasteluun, Ash kuvailee Erdoganin toimintaa.

– Mutta loppujen lopuksi, jos hän voittaa vaalit, uskon painostuksen kasvavan Naton puolelta niin suureksi, että hän joutuu hyväksymään Ruotsin ja Suomen jäsenyyden.