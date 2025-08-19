Asiantuntija tyrmää turvatakuut: Koko keskustelu on irrallaan todellisuudesta

Ukrainan sodan kommentaattorina tunnettu ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Samuel Charap tyrmää kaavailut Ukrainalle annettavista turvatakuista.

– Turvatakuita voi olla vaikka minkälaisia. Yksi asia on kuitenkin aivan varma. Mitään amerikkalaista tai eurooppalaista sitoumusta lähteä sotaan Venäjää vastaan, mikäli se hyökkää jälleen Ukrainaan, ei ole tulossa, RAND Corporation -ajatushautomon tutkija Charap sanoo X:ssä.

– Kannatan täysin sitoumuksia, joilla tulitaukoa pönkitetään, mutta tämä koko keskustelu alkaa olla irrallaan todellisuudesta, hän jatkaa.

Ukrainalaistaustainen toimittaja-kirjailija ja ulkopolitiikan asiantuntija Jaroslav Trofimov on samoilla linjoilla.

– Ukrainan ainoa oikea turvatakuu on vahva Ukrainan armeija, jolla on aseet, joilla se voi murjoa Venäjän talouden sekä pohjoisen Donetskin kaltaisista linnoitetuista alueista kiinni pitäminen, Trofimov kommentoi Charapin päivitystä.

Wall Street Journalin johtavana ulkomaankirjeenvaihtajana työskentelevän Trofimovin mukaan on naiivia kuvitella, että Venäjän ohjusten ja lennokkien alas ampumiseen ”liian pelokkaat” Yhdysvallat ja Euroopan maat olisivat valmiita sotaan Venäjän kanssa.